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04 Eylül 2022 - 22:31

Sefer Yılmaz: 'Sıcak havaya rağmen puan aldık'

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Adanaspor maçın ardından yaptığı açıklamada, "Namağlup bir takımla mücadele ettik. Sıcak havaya rağmen 1 puan aldık. 2 takımı da kutluyorum" dedi.

SPOR
04 Eylül 2022 - 22:31
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Sefer Yılmaz: 'Sıcak havaya rağmen puan aldık'


Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adanaspor'a konuk olan Altay sahadan 1-1 beraberlik ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Maçın değerlendirmesine gelirsek bu sıcak havada Adana gibi namağlup harika bir takımla deplasmanda oynayan takımımızı, mücadele eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok harika bir oyun çıkardılar. Aldıkları puan için de, sezonun ilk puanı için de tebrik ediyorum ancak bizim açımızdan sevindirici değildi. İkinci yarıda özellikle iki üç tane net pozisyonumuz var. Galibiyetle de dönebilirdik bugün İzmir'e. Ama tabii biz bu maçı artık geride bıraktık. İnşallah ağır ağır ilerleyen oyunumuzla alttan gelen genç oyuncularımızın oyuna katkılarıyla bir iki hafta içinde özlenen Altay'ı izletiriz diye düşünüyorum. İnşallah bu yükselişimiz devam edecek" diyerek konuşmasını belirtti.



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