Seferihisar'da iki noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı!













Alevler kısa sürede yayılmaya başladı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinden gelen yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İki ayrı bölgede başlayan orman yangını için havadan ve karadan müdahale için çok sayıda ekip bölgeye akın etti. İlçeye bağlı Orhanlı Mahallesi'nin kırsalında bulunan ormanda öğlen saat 12.00 sularında bir yangın başladı. Ağaçların arasından gelen dumanları far edenler durumu hemen Orman İşletme Şefliği'ne bildirdiler.Yapılan ihbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edilirken kısa sürede yayılan alevler ekiplerin 1,5 saatlik yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı. Diğer taraftan yine ilçeye bağlı Yeniköy mevkisinde bulunan makilikte saat 12.30 sularında bir yangın ihbarı daha yapıldı. Makilikte çıkan alevler ise hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Bölgedeki soğutma işlemleri bir süre devam etti.