İzmir'in Seferihisar ilçesinden gelen yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İki ayrı bölgede başlayan orman yangını için havadan ve karadan müdahale için çok sayıda ekip bölgeye akın etti. İlçeye bağlı Orhanlı Mahallesi'nin kırsalında bulunan ormanda öğlen saat 12.00 sularında bir yangın başladı. Ağaçların arasından gelen dumanları far edenler durumu hemen Orman İşletme Şefliği'ne bildirdiler.
GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 09:56
Seferihisar'da iki noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
İzmir Seferihisar'da iki ayrı noktada orman yangını başladıktan sonra bölgeye giden ekipler başlattıkları yangın söndürme çalışmalarıyla iki noktadaki yangını da kontrol altına aldılar.
GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 09:56