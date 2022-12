Seferoviç Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Galatasaray Türkiye kupası 5. Tur maçında Ankara Keçiörencü’ nün Gomis’ in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek tur atladı. Maça ilk on bir de başlayan Haris Seferoviç ise adeta saç baş yoldurdu. Pozisyona girmekte oldukça zorlanan tecrübeli forvet girmiş olduğu nadir atakları da cömertçe harcadı. İlk yarıda Galatasaray’ ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen yıldız isim penaltıyı kaçırdı. Maç içerisinde takım arkadaşlarıyla olan uyumsuzluğuyla da dikkat çeken tecrübeli forvet taraftarın tepkisini çekti. Teknik direktör Okan Buruk’ un ısrarla sahada tuttuğu oyuncu maçın gidişatında kilidi açamayınca yerini Bafetimbi Gomis’ e bıraktı. Oyuna giren Gomis’ te golünü atarak sarı kırmızılılara rahat bir nefes aldırdı. Seferoviç’ in mevcut formuyla takımdaki yerini koruması zor görünüyor yorumları sıklıkla yapıldı.