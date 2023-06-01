Sefo'dan şaşırtan itiraf: Psikolojik desteğe başladım!













"10 KG VERDİM"

'Sefo' sahne adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır, geçtiğimiz gün Nişantaşı City'nin çıkışında gazetecilere yakalandı. Muhabirin sorusuna yanıt olarak ünlü rapçi samimi açıklamalarda bulundu.Yaptığı röportajlarda hayranlarından sık sık coşkulu ilgi gören ünlü rapçi, "Psikolojik olarak bu duruma alışabiliyor musunuz?" sorusuna, "İki yıl oldu. Zor durumlar da var." derken zaman zaman da psikolojik olarak etkilendiğini söyledi. "Ben de düzeltme arıyorum. destek alıyorum. Bunu çok kullanışlı buldum. Herkesi memnun etmek zor." şeklinde konuşan Sefo, "Konsere gelenlerin “Bu adam mutlu mu? şeklinde düşünmek beni yoruyor. Bu anlamda biraz yorgun olabilirim. Gülü seven dikenine katlanır” dedi.Sefo, müzik ve konser çalışmalarına devam ettiğini ve kilo vermeye odaklandığını söyledi. Şimdiye kadar 10 kilo zayıfladığını söyleyen Sefo, durumu şu sözlerle anlattı: Yaza fit girelim. Konserlerde kendimi daha rahat hissetmek istiyorum. Yaza hazırlanmaya ve antrenman yapmaya çalışıyorum. Vücudumun ilerlediğine inanamıyorum."Ünlü rapçi, muhabir ünlülerin karın kasları yaz aylarında gündem oluyor. Kendine güveniyor musun? sorusunu, “Ben kendimi bedenimle değil şarkı söyleyerek ifade etmek istiyorum” derseniz kıyafetler daha çok ön plana çıkabilir. Vücudumun dikkat çekeceğini düşünmüyorum. "Belki büyüyünce" diye yanıtladı. Şapkasındaki nazar boncuğuna dikkat çeken Sefo, "Karşıdan karşıya geçiyordum ki ablam gelip şapkama taktı. Seni çok düşünüyorum" dediğini aktardı.