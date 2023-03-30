MAGAZİN
30 Mart 2023 - 16:57

Sefo-Melisa aşkına veto! Sefo'nun ailesinden Melisa Döngel hakkında ağızları açık bırakan yorum..

Ünlü rap şarkıcısı Sefo ile oyuncu Melisa Döngel, zun süredir aşk yaşıyorlar. Sefo'nun babası sosyal medya hesabı üzerinden bu aşka beklenmedik bir çıkış yaparken, babanın yorumunu görenlerin ağızları bir karış açık kaldı. Sefo'nun babası Hasan Fehmi Sağır, müstakbel gelini için şoke eden bir yorum yazdı.

MAGAZİN
30 Mart 2023 - 16:57
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Sefo-Melisa aşkına veto! Sefo'nun ailesinden Melisa Döngel hakkında ağızları açık bırakan yorum..
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Bir süredir birliktelikleri olan rap şarkıcısı Sefo ile ünlü oyuncu Melisa Döngel, Sefo'nun ailesinin gazabına uğradılar. Melisa, baba Hasan Fehmi Sağır'ın yorumuyla neye uğradığını şaşırırken, yorumu görenler gözlerine inanamadılar.

Sefo'nun ailesinden Melisa Döngel hakkında ağızları açık bırakan yorum

MELİSA DÖNGEL, SEVGİLİSİNİ YAKIN TAKİPTE..



Son zamanların en çok gündeme getirilen rapçilerinden biri olan ve özel hayatında adından sıkça söz ettiren Sefo'nun, Sapanca'ya birlikte gittiği kişinin ünlü oyuncu Melisa Döngel olduğu öğrenildi. Uzunca bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan çiften Melisa'nın sevgilisinin hiç bir konserini kaçırmadığı ve hep yakından takip ettiği söyleniyor.

Sefo'nun ailesinden Melisa Döngel hakkında ağızları açık bırakan yorum

Çiçeği burnunda aşıklar mutlu mutlu ortalıkta dolaşırken Melissa Döngel'in Sefo'nun ailesini resmen veto yediği ortaya çıktı. Ünlü rapçinin babası, Sefo ve Melisa Döngel'in ilişkisinin ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden gören herkesi şaşırtan bir şey yazdı.

Sefo'nun ailesinden Melisa Döngel hakkında ağızları açık bırakan yorum

"Bunu mu buldun..."

Hasan Fehmi Sağır, oğlu Sefo'nun sevgilisi Melisa Döngel'i paylaştığı sosyal medya sayfasında şunları yazdı: "Bunu mu buldun, kız kıtlığımı vardı?"

Sefo'nun ailesinden Melisa Döngel hakkında ağızları açık bırakan yorum

 Sefo'nun babasının yazması ve annesinin beğenmesi, "Melisa aile tarafından onaylanmadı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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