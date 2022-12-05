MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 21:42

Sefo'nun sahne kostümü olay oldu! Arçelik'ten Babür'e olay yarattı

Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan Sefo'nun sahne kostümü olay oldu. Sosyal medyada çok konuşulan kıyafeti için ilginç benzetmeler yapıldı.

MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 21:42
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Sefo'nun sahne kostümü olay oldu! Arçelik'ten Babür'e olay yarattı


Dün akşam 48’inci Pantene Altın Kelebel Ödül töreni gerçekleştirildi. Törende performans sergileyen Sefo ‘En İyi Rapçi’ ödülünün sahibi oldu. ‘Affettim’, ‘Bilmem mi’ ve ‘Isabelle’ gibi şarkılarını seslendiren Sefo’nun sahne kostümleri geceye damgasını vurdu.

En İyi Rapçi ödülünün sahibi olan Sefo, şarkı söylemek için sahneye çıktı. Performansıyla tam not alan şarkıcı, sahne kıyafetleriyle de dikkat çekti. Alışılmışın dışındaki kostümleri sosyal medyada gündem oldu.

Sefo’nun sahne kıyafeti ‘Babür’e benzetildi



Sahne şovu için metalik renkte bir kostüm tercih eden Sefo, alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Sefo’nun kostümünü ‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’nun tarzına benzetirken kimileri ise İyi Aile Robotu dizisindeki robot Babür’e benzetti.

En İyi Rapçi ödülünü Bengü’den alan Sefo, konuşmasında ‘Bu ödüle beni layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve ekibime de çok teşekkür ederim. Heyecanlanarak yaptığım şarkıların böyle karşılık bulması benim için özel bir his “ ifadelerini kullandı.

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Sahne kıyafetiyle sosyal medyanın diline düşen Sefo için ‘Sefo’ya bak iyi aile robotuna dönüşmüş’, ‘ Sefo Arçelik olmuş’, ‘Sahneye çıkmadan önce lütfen aynaya bakınız’ gibi yorumlar yapıldı.

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Ödül töreninde çok konuşulan anlardan biri ise En İyi Komedisi Dizisi Erkek Oyuncu rolünün sahibi olan Feyyaz Yiğit’in Sefo’nun dans performansına verdiği tepki oldu.

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