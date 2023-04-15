MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 15:08

Sefo'nun servet değerinde dişi olay oldu! Rapçi pırlanta dişine 600 bin TL ödedi

Sefo pırlanta diş yaptırmasıyla gündeme damgasını vurdu. O dişi faturasını görenlerin ağızları açık kalırken rapçi Sefo fiyatı duyurdu. Sefo ağzında adeta servet taşıyor.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 15:08
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Sefo'nun servet değerinde dişi olay oldu! Rapçi pırlanta dişine 600 bin TL ödedi


Özel hayatıyla gündeme gelen Sefo oyuncu Melisa Döngel ile ilişkiye başlarken ailelerden ret kararı aldıkları iddiaları magazin gündeminde yer aldı. İkilinin ilişkisinin kısa sürede bittiği belirtilirken Sefo bu defa dişiyle adından bahsettirdi. Sefo diş tedavisi görürken 600 bin TL ücret ödedi.

Sefo pırlanta dişi



Sefo estetik bir gülüş için operasyon geçirirken son teknoloji yöntemleri kullanılmasıyla beraber faturası fazlasıyla pahalıya mal oldu. Rapçi Sefo pırlanta dişleri için 600 bin TL fatura ile karşı karşıya kaldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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