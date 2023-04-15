Sefo'nun servet değerinde dişi olay oldu! Rapçi pırlanta dişine 600 bin TL ödedi













Özel hayatıyla gündeme gelen Sefo oyuncu Melisa Döngel ile ilişkiye başlarken ailelerden ret kararı aldıkları iddiaları magazin gündeminde yer aldı. İkilinin ilişkisinin kısa sürede bittiği belirtilirken Sefo bu defa dişiyle adından bahsettirdi. Sefo diş tedavisi görürken 600 bin TL ücret ödedi.Sefo estetik bir gülüş için operasyon geçirirken son teknoloji yöntemleri kullanılmasıyla beraber faturası fazlasıyla pahalıya mal oldu. Rapçi Sefo pırlanta dişleri için 600 bin TL fatura ile karşı karşıya kaldı.