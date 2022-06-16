Şehidimiz var! Pençe Kilit harekatında bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Pençe-Kilit Harekatında PKK’lılar tarafından gelen taciz ateşi esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü.

Bakan Hulusi Akar ilettiği mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 16 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.