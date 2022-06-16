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GÜNDEM
16 Haziran 2022 - 13:13
Güncelleme: 16 Haziran 2022 - 13:23

Şehidimiz var! Pençe Kilit harekatında bir askerimiz şehit oldu

Pençe Kilit Harekatında önce yaralandığı haberi alınan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü.

GÜNDEM
16 Haziran 2022 - 13:13
Güncelleme: 16 Haziran 2022 - 13:23
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Şehidimiz var! Pençe Kilit harekatında bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Pençe-Kilit Harekatında PKK’lılar tarafından gelen taciz ateşi esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü.
Bakan Hulusi Akar ilettiği mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 16 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyoruz.
Kadir Kemik şehit düştü
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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