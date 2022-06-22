Şehidimiz var! Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-kilit operasyonunun yapıldığı bölgede terör örgütü üyelerinin açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan sınır ötesi harekât olan Kararlılık Harekâtı'nın devamı olan Pençe-Kilit operasyonu halkımızın güvenliği ve askeri güçlerimize yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarını geri püskürtmek amacıyla sınır bölgesinde tüm hızıyla devam ederken, bölgede bulunan terör örgütü üyelerine yönelik çok sayıda müdaale gerçekleşmeye devam ediyor.Bölgenin kontrol altına alınabilmesi amacıyla yapılan dün gerçekleştirilen operasyonda askerlerimize terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde şehit olmuştu.
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaşırken şehidimizin ailesine ve milletimize başsağlığında bulundu.