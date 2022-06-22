casino siteleritarafbet
GÜNDEM
22 Haziran 2022 - 08:57

Şehidimiz var! Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimizin şehit olduğunu aktardı.

GÜNDEM
22 Haziran 2022 - 08:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şehidimiz var! Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-kilit operasyonunun yapıldığı bölgede terör örgütü üyelerinin açtığı taciz ateşinde   Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.


Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan sınır ötesi harekât olan Kararlılık Harekâtı'nın devamı olan Pençe-Kilit operasyonu halkımızın güvenliği ve askeri  güçlerimize yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarını geri püskürtmek  amacıyla sınır bölgesinde tüm hızıyla devam ederken, bölgede bulunan terör örgütü üyelerine yönelik çok sayıda müdaale gerçekleşmeye devam ediyor.Bölgenin kontrol altına alınabilmesi amacıyla yapılan dün gerçekleştirilen operasyonda  askerlerimize terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde şehit olmuştu. 




Milli Savunma Bakanlığı  acı haberi paylaşırken  şehidimizin ailesine ve milletimize başsağlığında bulundu.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Son Haberler
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu