Şehir hastanelerinde yüksek maaşla çalışmak isteyenlere müjde! O illerde 915 personel alınacak: KPSS şartı yok!

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber
İŞKUR’dan geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…
İŞKUR ÜZERİNDEN ŞEHİR HASTANELERİNE 916 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bir ilana göre, şehir hastanesine vasıflı ve vasıfsız toplam 916 işçi alınacağı bilgisi var. Başvuru şartlarını taşıyan herkes şehir hastanesinde çalışmak için başvurabilir. İŞKUR'un yaptığı duyuruya göre çeşitli branşlarda alım yapılacağı bilgisi duyuruldu. Şehir hastanesi personel alımları detayları herkes tarafından merak ediliyor. Şehir hastanesi personeli alımı başvuru şartları nelerdir? İş başvurusu nasıl yapılır? Tüm detayları haberimizin devamında öğrenin...
ŞEHİR HASTANESİNE 916 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre Şehir hastanelerine çeşitli branşlardan alım yapılacağı açıklandı. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde personel alımları yapılacağı açıklandı. Şehir hastanesi personel alım kadrosu şu şekildedir: Şehir Hastanesi bünyesinde; Makine Montajcısı, Demir Dövme Presi Operatörü, Sterilizasyon Görevlisi, Mekanik Bakım Onarımcısı, Makine Teknolojisi Teknisyeni(Soğutma Ve İklimlendirme Teknisyeni, Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine), Garson (Servis Elemanı), Beden İşçisi (Genel), Hastane Hizmetlisi, Makine Teknikeri, Fizik Tedavi Teknikeri, Temizlik Görevlisi, Biyosidal Ürün Uygulayıcısı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı), Beden İşçisi (Temizlik), Elektrikçi (Genel), Aşçı Yardımcısı, Sıhhi Tesisatçı, Laboratuvar Teknikeri, Çamaşırcı (Genel), Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü, Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı, Mimar, Vardiya Amiri (Genel), Demir Doğramacı, Garson (Servis Elemanı) personel alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılan personel alım işlemine bağlı olarak yukarıdaki branşlara başvuranlar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.
ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR Şehir Hastanesine personel alımı için başvuru şartları şöyle: Bu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartların sağlanmasına yönelik şartlardan biridir. Öncelikli personel çerçevesinde gerekli eğitim seviyesinin tamamlanması gerekmektedir. Şartlardan biri de SGK'dan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanızdır. Adayların görevlerini icra etmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir. Erkek adayların ise askerliğini tamamlamış veya izinli ya da tecilli olması gerekmektedir. Kamu görevinden kanunen çıkarılmamış olmak da aranan koşullardan biridir. Ayrıca, çalışmaya devam etmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekir. Milli güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aykırılık vb. suçlardan hüküm giyilmemelidir.