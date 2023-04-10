Şehir hastanelerine ayda 8500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! KPSS'siz, sınavsız: Başvurular açıldı

Türkiye'nin 12 ilindeki şehir hastaneleri, KPSS sınavına gerek kalmadan yeni personel alımı yapmayı planladıklarını duyurdu. Duyuruda, çok sayıda yeni personele ihtiyaç duyulacağı ve işe alımların İşkur üzerinden gerçekleşeceği belirtiliyor. Minimum 8500 TL maaş ile şehir hastanelerine personel alımı, istihdam arayanlar için bir fırsat. Gerekli şartları taşıyan adaylar İŞKUR aracılığıyla pozisyonlara başvuru yapabilir.
Başvuru Koşulları
Şehir hastanesi personel pozisyonuna başvurmak için gerekli şartlar;
TC vatandaşı En az 18 yaş Kamu haklarından mahrum olunmaması En az ilkokul mezunu Emeklilik, yaşlılık veya maluliyet maaşının olmaması
Mevcut Pozisyonlar
Şehir hastanelerinde işe alım için çeşitli pozisyonlar mevcut.
Tekirdağ Şehir Hastanesi
1 Otopark Görevlisi
Bilkent Şehir Hastanesi
2 Temizlik Görevlisi
Manisa Şehir Hastanesi
3 Güvenlik Görevlisi 2 Garson 1 Tıbbi Atık Toplayıcısı
Etlik Şehir Hastanesi
1 Biyolog 1 Laboratuvar Teknisyeni 2 Tıbbi Laboratuvar Sağlık Teknisyeni
Kocaeli Şehir Hastanesi
10 Temizlik Personeli 5 Beden İşçisi 30 Temizlik Personeli 20 Garson 20 Hastane Hizmetlisi 20 Aşçı Yardımcısı
Kayseri Şehir Hastanesi
3 Bulaşık Makinesi 2 Mekanik Bakım Onarımcısı 2 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyonu Şoförleri 2 Garson
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
100 Temizlik Görevlisi 1 Elektrik Teknisyeni
Kütahya Şehir Hastanesi
5 Beden İşçisi
Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi
20 Sterilizasyon Görevlisi 10 Sterilizasyon Görevlisi 3 Laboratuvar Teknisyeni 50 Temizlik Görevlisi
Yozgat Şehir Hastanesi
1 Makine Teknisyeni 2 Makine Teknolojisi ve Teknisyenleri
Gaziantep Şehir Hastanesi
10 Çamaşırcı