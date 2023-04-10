KAMU PERSONELİ
10 Nisan 2023 - 23:15

Şehir hastanelerine ayda 8500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! KPSS'siz, sınavsız: Başvurular açıldı

Şehir Hastaneleri, KPSS'siz personel alacağını duyurdu. En az 8500 TL maaş ile şehir hastanelerine yeni personel alımı, istihdam arayanlar için bir fırsat.

KAMU PERSONELİ
10 Nisan 2023 - 23:15
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Şehir hastanelerine ayda 8500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! KPSS'siz, sınavsız: Başvurular açıldı


Türkiye'nin 12 ilindeki şehir hastaneleri, KPSS sınavına gerek kalmadan yeni personel alımı yapmayı planladıklarını duyurdu. Duyuruda, çok sayıda yeni personele ihtiyaç duyulacağı ve işe alımların İşkur üzerinden gerçekleşeceği belirtiliyor. Minimum 8500 TL maaş ile şehir hastanelerine personel alımı, istihdam arayanlar için bir fırsat. Gerekli şartları taşıyan adaylar İŞKUR aracılığıyla pozisyonlara başvuru yapabilir.

Başvuru Koşulları

Şehir hastanesi personel pozisyonuna başvurmak için gerekli şartlar;



TC vatandaşı 

En az 18 yaş

Kamu haklarından mahrum olunmaması

En az ilkokul mezunu 

Emeklilik, yaşlılık veya maluliyet maaşının olmaması

En az 8500 TL maaş ile şehir hastanelerine yeni personel alımı, istihdam arayanlar için bir fırsat. Gerekli şartları taşıyan adaylar İŞKUR aracılığıyla pozisyonlara başvuru yapabilir.

Mevcut Pozisyonlar

Şehir hastanelerinde işe alım için çeşitli pozisyonlar mevcut.

Tekirdağ Şehir Hastanesi

1 Otopark Görevlisi

Bilkent Şehir Hastanesi

2 Temizlik Görevlisi

Manisa Şehir Hastanesi

3 Güvenlik Görevlisi

2 Garson

1 Tıbbi Atık Toplayıcısı

Etlik Şehir Hastanesi

1 Biyolog

1 Laboratuvar Teknisyeni

2 Tıbbi Laboratuvar Sağlık Teknisyeni

Kocaeli Şehir Hastanesi

10 Temizlik Personeli

5 Beden İşçisi

30 Temizlik Personeli

20 Garson

20 Hastane Hizmetlisi

20 Aşçı Yardımcısı

Kayseri Şehir Hastanesi

3 Bulaşık Makinesi

2 Mekanik Bakım Onarımcısı

2 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyonu Şoförleri

2 Garson

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

100 Temizlik Görevlisi

1 Elektrik Teknisyeni

Kütahya Şehir Hastanesi

5 Beden İşçisi

Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi

20 Sterilizasyon Görevlisi

10 Sterilizasyon Görevlisi

3 Laboratuvar Teknisyeni

50 Temizlik Görevlisi

Yozgat Şehir Hastanesi

1 Makine Teknisyeni

2 Makine Teknolojisi ve Teknisyenleri

Gaziantep Şehir Hastanesi

10 Çamaşırcı

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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