Şehir hastanelerine ayda 8500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! KPSS'siz, sınavsız: Başvurular açıldı

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Mevcut Pozisyonlar

Tekirdağ Şehir Hastanesi

Bilkent Şehir Hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi

Etlik Şehir Hastanesi

Kocaeli Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

Kütahya Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

Gaziantep Şehir Hastanesi

Türkiye'nin 12 ilindeki şehir hastaneleri, KPSS sınavına gerek kalmadan yeni personel alımı yapmayı planladıklarını duyurdu. Duyuruda, çok sayıda yeni personele ihtiyaç duyulacağı ve işe alımların İşkur üzerinden gerçekleşeceği belirtiliyor. Minimum 8500 TL maaş ile şehir hastanelerine personel alımı, istihdam arayanlar için bir fırsat. Gerekli şartları taşıyan adaylar İŞKUR aracılığıyla pozisyonlara başvuru yapabilir.Şehir hastanesi personel pozisyonuna başvurmak için gerekli şartlar;TC vatandaşı En az 18 yaş Kamu haklarından mahrum olunmaması En az ilkokul mezunu Emeklilik, yaşlılık veya maluliyet maaşının olmamasıŞehir hastanelerinde işe alım için çeşitli pozisyonlar mevcut.1 Otopark Görevlisi2 Temizlik Görevlisi3 Güvenlik Görevlisi 2 Garson 1 Tıbbi Atık Toplayıcısı1 Biyolog 1 Laboratuvar Teknisyeni 2 Tıbbi Laboratuvar Sağlık Teknisyeni10 Temizlik Personeli 5 Beden İşçisi 30 Temizlik Personeli 20 Garson 20 Hastane Hizmetlisi 20 Aşçı Yardımcısı3 Bulaşık Makinesi 2 Mekanik Bakım Onarımcısı 2 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyonu Şoförleri 2 Garson100 Temizlik Görevlisi 1 Elektrik Teknisyeni5 Beden İşçisi20 Sterilizasyon Görevlisi 10 Sterilizasyon Görevlisi 3 Laboratuvar Teknisyeni 50 Temizlik Görevlisi1 Makine Teknisyeni 2 Makine Teknolojisi ve Teknisyenleri10 Çamaşırcı