KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 22:45

Şehir hastanelerine dev personel alımı başlatıldı! 18-50 yaş arası başvurular açıldı: 10.000 TL maaşla ilk pazartesi işbaşı!

İş arayan insanlar için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki sağlık sektörüne alınacak personel şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 22:45
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Şehir hastanelerine dev personel alımı başlatıldı! 18-50 yaş arası başvurular açıldı: 10.000 TL maaşla ilk pazartesi işbaşı!
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İŞKUR sık sık iş arayan insanlar için farklı pozisyonlarda iş ilanı yayımlamaya devam ediyor. Peki sağlık sektörüne alınacak personeller hangi pozisyonlarda olacak? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR SAĞLIK SEKTÖRÜ PERSONEL ALIMLARI

İŞKUR üzerinden iş arayan insanlar için müjdeli bir iş ilanı yayımlandı ve hastanelere temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Temizlik personeli alımı için adaylardan KPSS puan şartı ve mülakat şartı istenmeyecek. Alımlar özel hastaneler için olacak. Temizlik personeli için KPSS şartsız başvurular dijital olarak resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve en az ilkokul mezunu olma şartı aranacak.



İŞKUR Temizlik Personeli Şartları

 Başvuru şartları ise şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine ile ilgili kanundaki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, devlet düzenine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan ceza almamak, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas ihaleye fesat karıştırmak, mal varlığı aklanması ve kaçakçılık suçlarından affa bile uğrasa ceza almamış olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, en az ilkokul mezunu olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük maaşı almamak, kamu kurum ve kuruluşlarından meslekten ihraç edilmemiş olmak, vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek şartları aranacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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