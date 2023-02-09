Şehir hastanelerine KPSS'siz personel alınacak! En az 10 bin TL maaş sunuldu!







İŞKUR, ŞEHİR HASTANELERİ PARSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?







Hangi personellerin alımı yapılacak?

İŞKUR, farklı şehir ve sektörlerdeki açık kontenjanları günlük olarak yayınlamaktadır. Yakın zamanda yaptığı açıklamada, şehirdeki hastanelerde çok sayıda personel pozisyonu olacağını duyurdu. Birçoğu KPSS gerektirmeyen iş imkanları için en az 10 bin TL maaş imkanı sağlanacağı söylendi.Şehir hastaneleri personel alımı ile ilgili başvurular İŞKUR üzerinden yapılmakltadır. Bu kapsamda Özgeçmişinizi İŞKUR mail adreslerine göndermeniz gerekiyor. Arama kutusuna İŞKUR ve "Şehir Hastanesi" yazdığınızda çıkan adreste seçenekler çıkmaktadır.İŞKUR, işçi alımı konusunda yaptığı açıklamada şehir hastanelerine hemşire, temizlikçi, hasta bakıcısı, depo elemanı ve lojistik alanında çalışacak kişilerin alındığını bildirdi. İŞKUR'a iş başvurusu elektronik ortamdan yapılmaktadır. İŞKUR'un birçok avantajı var ve çoğu insan iş bulabiliyor. İŞKUR bu konuda yeni bir açıklama yaparak kontenjanın sınırlı olduğunu duyurdu. İŞKUR aracılığıyla vatandaşlar kendilerine uygun işleri kolaylıkla bulabiliyorlar. İŞKUR geniş iş ağında çok sayıda kişiye istihdam sağlamaya devam etmektedir.