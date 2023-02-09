İŞKUR, farklı şehir ve sektörlerdeki açık kontenjanları günlük olarak yayınlamaktadır. Yakın zamanda yaptığı açıklamada, şehirdeki hastanelerde çok sayıda personel pozisyonu olacağını duyurdu. Birçoğu KPSS gerektirmeyen iş imkanları için en az 10 bin TL maaş imkanı sağlanacağı söylendi.
KAMU PERSONELİ
09 Şubat 2023 - 23:30
Şehir hastanelerine KPSS'siz personel alınacak! En az 10 bin TL maaş sunuldu!
İŞKUR çoğu alanda iş imkanları sağlamaktadır. Son gelen açıklamada şehirdeki hastanelerin farklı bölümlerinde çalışmaları için personel alımı yapılacağı söylendi. KPSS'siz alımlarda 10.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen maaş teklif edilecektir.
KAMU PERSONELİ
09 Şubat 2023 - 23:30