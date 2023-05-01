Şehir hastanelerine personel alımı tekrar başladı! 10 ilde iş arayanlara müjde: KPSS şartı yok







ŞEHİR HASTANESİ İŞ İLANI

Eskişehir Şehir Hastanesi







Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi

Kocaeli Şehir Hastanesi

Gaziantep Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi

Özel Ege Şehir Hastanesi

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

Bilkent Şehir Hastanesi

10 il üzerinden şehir hastanelerine personel alımı başlarken şirketler tarafından ilan yayınlandı. KPSS şartı olmadan yapılacak olan alımlarda personel ve işçi alımı için kadrolar belirlendi. Şehir hastaneleri personel alım ilanları...1 bulaşıkçı5 beden işçisi 5 güvenlik görevlisi silahsız3 laboratuvar teknikeri 50 temizlik görevlisi3 biyosidal ürün uygulayıcısı 30 temizlik görevlisi 20 garson 20 hastane hizmetlisi 20 aşçı yardımcısı 10 aşçı 20 güvenlik görevlisi silahsız10 çamaşırcı 250 temizlik görevlisi 250 beden işçisi2 tıbbi atık toplama ve taşıma kamyon şoförü 2 garson3 vardiya amiri 10 beden işçisi2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri5 temizlik görevlisi 5 hasta kabul kayıt görevlisi30 elektrik teknisyeni 30 mekanik bakım onarımcısı 5 bahçıvan 5 inşaat teknolojisi teknisyeni 30 sıhhi tesisatçı30 garson