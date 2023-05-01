KAMU PERSONELİ
01 Mayıs 2023 - 19:45

Şehir hastanelerine personel alımı tekrar başladı! 10 ilde iş arayanlara müjde: KPSS şartı yok

KPSS'siz personel alımı yapılacağı bilgisi verilirken şehir hastanelerinden iş ilanı duyurusu geldi. Yap İşlet Devret modeli ile işleme geçerken şehir hastanelerini yapan şirketler ise , hastane bünyesinde çalışmak üzere alımlar başladı. Şehir hastaneleri iş ilan bilgileri haberimizde.

KAMU PERSONELİ
01 Mayıs 2023 - 19:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şehir hastanelerine personel alımı tekrar başladı! 10 ilde iş arayanlara müjde: KPSS şartı yok
TAKİP ETTAKİP ET


10 il üzerinden şehir hastanelerine personel alımı başlarken şirketler tarafından ilan yayınlandı. KPSS şartı olmadan yapılacak olan alımlarda personel ve işçi alımı için kadrolar belirlendi. Şehir hastaneleri personel alım ilanları...

ŞEHİR HASTANESİ İŞ İLANI

Eskişehir Şehir Hastanesi

1 bulaşıkçı



5 beden işçisi

5 güvenlik görevlisi silahsız

Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi

3 laboratuvar teknikeri

50 temizlik görevlisi

şehir hastanesi personel alımı

Kocaeli Şehir Hastanesi

3 biyosidal ürün uygulayıcısı

30 temizlik görevlisi

20 garson

20 hastane hizmetlisi

20 aşçı yardımcısı

10 aşçı

20 güvenlik görevlisi silahsız

Gaziantep Şehir Hastanesi

10 çamaşırcı

250 temizlik görevlisi

250 beden işçisi

Kayseri Şehir Hastanesi

2 tıbbi atık toplama ve taşıma kamyon şoförü

2 garson

Ankara Şehir Hastanesi

3 vardiya amiri

10 beden işçisi

Manisa Şehir Hastanesi

2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri

Özel Ege Şehir Hastanesi

5 temizlik görevlisi

5 hasta kabul kayıt görevlisi

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

30 elektrik teknisyeni

30 mekanik bakım onarımcısı

5 bahçıvan

5 inşaat teknolojisi teknisyeni

30 sıhhi tesisatçı

Bilkent Şehir Hastanesi

30 garson

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ