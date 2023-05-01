Şehir hastanelerine personel alımı tekrar başladı! 10 ilde iş arayanlara müjde: KPSS şartı yok

10 il üzerinden şehir hastanelerine personel alımı başlarken şirketler tarafından ilan yayınlandı. KPSS şartı olmadan yapılacak olan alımlarda personel ve işçi alımı için kadrolar belirlendi. Şehir hastaneleri personel alım ilanları...
ŞEHİR HASTANESİ İŞ İLANI
Eskişehir Şehir Hastanesi
1 bulaşıkçı
5 beden işçisi 5 güvenlik görevlisi silahsız
Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi
3 laboratuvar teknikeri 50 temizlik görevlisi
Kocaeli Şehir Hastanesi
3 biyosidal ürün uygulayıcısı 30 temizlik görevlisi 20 garson 20 hastane hizmetlisi 20 aşçı yardımcısı 10 aşçı 20 güvenlik görevlisi silahsız
Gaziantep Şehir Hastanesi
10 çamaşırcı 250 temizlik görevlisi 250 beden işçisi
Kayseri Şehir Hastanesi
2 tıbbi atık toplama ve taşıma kamyon şoförü 2 garson
Ankara Şehir Hastanesi
3 vardiya amiri 10 beden işçisi
Manisa Şehir Hastanesi
2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri
Özel Ege Şehir Hastanesi
5 temizlik görevlisi 5 hasta kabul kayıt görevlisi
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
30 elektrik teknisyeni 30 mekanik bakım onarımcısı 5 bahçıvan 5 inşaat teknolojisi teknisyeni 30 sıhhi tesisatçı
Bilkent Şehir Hastanesi
30 garson