Şehir hastanelerine personel alımı tekrar başladı! Bu kadrolarda boş yer açıldı: 18-48 yaş arası herkes başvurabilecek!











İŞKUR ÜZERİNDEN BİNLERCE PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK!







Hastanelere birden fazla personel alımı başladı! 18-49 yaş arası KPSS şartsız alınacak: Bu branşlara başvuru ekranı açıldı. Nisan ayının girişiyle birlikte İŞKUR üzerinden binlerce işe alım ilanları yayınlanıyor. Hem kamuda hem özelse çalışacak vatandaşlar için yapılacak ilanlarda KPSS şartı da bulunmuyor. Hastanelere, belediyelere ve diğer kamu kuruluşları için işçi, şoför gibi işe alımlar ise vatandaşın gündemin yer almakta. Aktif olarak son derece iş ilanının detaylarını ve şartlarını merak eden kişiler için tüm detaylar haberimizde bulunacak. İşte detaylar...İşkur üzerinden minimum 10 bin 100 TL maaş ile beraber personel alımları gerçekleştiriliyor. Yapılacak işe alımlarda ise KPSS şartı bulunmuyor. Pek çok kişinin dört gözle araştırdığı işe alım koşulları İŞKUR üzerinde yer almakta. İş arayanlar için inanılmaz fırsatların sunulduğu işe alımlarda nisan ayında yoğunluk yaşanıyor. Türk İş Kurumu'nun resmi İnternet sitesi üzerinden birbirinden farklı ilanlar bulunuyor. Kamuda, belediyelerde işe girmek isteyenlerin başvurabileceği bu adaylarda ise şartlar zorlayıcı gözükmüyor. Hastane, fabrikalar için işçi ve şoför alımları da devam etmekte. Bu sektörlerden birini tercih etmek de iş arayanın tercihine bırakılıyor. İşte işe alım konusu ile ilgili diğer ayrıntılar...İŞKUR üzerinden kamu, belediyelere ve özel sektör için alım yapılacak. İlanları hepsini topladık ve sizin bilginize sunduk! Sitemizdeki linkler ile beraber bu ilanlara hemencecik başvuruda bulunabileceksiniz. Fakat öncelikle İŞKUR kaydınız olup olmadığına bakmanızda fayda var.