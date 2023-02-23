Şehir Hastanesi 16 bin TL maaşla çalışacak personeller arıyor! KPSS'ye gerek yok







ETLİK ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI







KPSS PUAN ŞARTI ARANMIYOR!

GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİYONU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE



ETLİK ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Etlik Şehir Hastanesi, lise mezunu ve üzeri herkesin başvurabileceği, pozitif güler yüzlü ve vardiyalı çalışma sistemine uyumlu olmak şartıyla çeşitli kadrolarda personel alımı için ilan yayınlamıştır.Etlik Şehir Hastanesi, hizmetlerini daha verimli hale getirmek adına personel kadrosunu genişletmek için güncel personel alımı ilanı yayınladı. İlanlara göre 16.850 TL maaşla güvenlik görevlisi kadrosunda ve işçi alımı kadrolarında alım yapılacak. Başvurular için İŞKUR’a kayıtlı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak şartı aranmakta.Buna ek olarak alımlar için KPSS puan şartı aranmamaktadır. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekiyor. Lise ve üzeri düzeyde eğitim almış adayların başvurularının kabul edildiği de belirtilmiştir. Şehir Hastanesi’nin açmış olduğu iş kadrolarının arasında; çamaşırhane personeli, psikolog, sosyolog, aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist, diyaliz personeli, hemşire, hasta bakıcı, temizlik görevlisi, bahçıvan, sıhhi tesisatçı, kalorifer ateşleyicisi, sağlık personeli gibi birçok kadro bulunmaktadır. Başvurular için İŞKUR’dan giriş yapılmalı ve açık iş ilanları sekmesi üzerinden ilgili alanları doğru bilgiler ile doldurularak açık olan iş ilanlarını görüntülenmelidir. İlanlardan şartlarını sağlamış olanlar elektronik olarak e-Şube üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Etlik Şehir Hastanesi personel alımı ilanlarının yayınlanmaya devam edeceği belirtildi. Personel alımları ile hastane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve hastaların daha iyi hizmet alması amaçlanmaktadır.Güvenlik görevlisi pozisyonu için adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında en az lise mezunu olmak, silahlı veya silahsız güvenlik kartı belgesine sahip olmak, Ankara'da ikamet ediyor ya da işe alındıktan sonra edebilecek durumda olmak, pozitif ve güler yüzlü bir kişiliğe sahip olmak, vardiyalı çalışma sisteminde ekip çalışmasına yatkın olmak gibi özellikler yer almaktadır.Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan, 3.600 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilmiş ve yönetilmektedir. 2017 yılında inşa edilmeye başlanan hastane, 2020 yılında hizmete girmiştir. Etlik Şehir Hastanesi'nde, çeşitli tıbbi branşlarda uzman hekimler tarafından teşhis, tedavi ve ameliyat hizmetleri sunulmaktadır. Hastanenin, 2 bin 682'si yataklı, 318 poliklinik odası, 63 ameliyathane, 900 araştırma odası ve 500 bölgesel sağlık merkezi ile birlikte toplam 3 bin 600 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca hastanede, teknolojik ve modern tıbbi cihazlar ile donatılmış yoğun bakım üniteleri ve acil servisler de mevcuttur.