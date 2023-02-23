Etlik Şehir Hastanesi, lise mezunu ve üzeri herkesin başvurabileceği, pozitif güler yüzlü ve vardiyalı çalışma sistemine uyumlu olmak şartıyla çeşitli kadrolarda personel alımı için ilan yayınlamıştır.
KAMU PERSONELİ
23 Şubat 2023 - 20:30
Şehir Hastanesi 16 bin TL maaşla çalışacak personeller arıyor! KPSS'ye gerek yok
Etlik Şehir Hastanesi güncel personel alımı ilanı yayınladı. Yayınlanmış olan ilana göre 16.850 TL maaşla personel alımı yapılacaktır. Güvenlik görevlisi kadrosun da ve işçi alımı kadroların da alım yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
23 Şubat 2023 - 20:30
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GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİYONU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE Güvenlik görevlisi pozisyonu için adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında en az lise mezunu olmak, silahlı veya silahsız güvenlik kartı belgesine sahip olmak, Ankara'da ikamet ediyor ya da işe alındıktan sonra edebilecek durumda olmak, pozitif ve güler yüzlü bir kişiliğe sahip olmak, vardiyalı çalışma sisteminde ekip çalışmasına yatkın olmak gibi özellikler yer almaktadır.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİYONU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE Güvenlik görevlisi pozisyonu için adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında en az lise mezunu olmak, silahlı veya silahsız güvenlik kartı belgesine sahip olmak, Ankara'da ikamet ediyor ya da işe alındıktan sonra edebilecek durumda olmak, pozitif ve güler yüzlü bir kişiliğe sahip olmak, vardiyalı çalışma sisteminde ekip çalışmasına yatkın olmak gibi özellikler yer almaktadır.
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