YAŞAM
23 Eylül 2022 - 16:03

Şehit ailesinin yüreğini ferahlatan haber MİT'ten geldi

Afyonkarahisarlı şehit Jandarma Komando Çavuş Ramiz Demir'in babası İbrahim Demir, oğlunun şehit olduğu eylemin faillerinden PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ın yakalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Benim devletim çok güçlüdür, bu teröristleri yedi kat yerin dibine girse yakalayacağından emindim” dedi.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 16:03
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Şehit ailesinin yüreğini ferahlatan haber MİT’ten geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gerçekleştirdiği operasyonla kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Yakalanan örgüt mensuplarının farklı tarihlerde 8 askerin şehit edildiği eylemlerin failleri olduğu ortaya çıktı. Oğlu yakalanan teröristlerin gerçekleştirdiği eylemlerden birinde, yani 2012 yılında Tunceli'de şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Ramiz Demir'in babası İbrahim Demir, İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Teröristlerin eninde sonu itibariyle yakalanacağına emin olduğunu vurgusunu yapan baba Demir, “Güzel haber bizim açımızdan. Bir nebze yüreğimize su serpiyor. Ben bunu çoktan beri bekliyordum.

Haberleri devamlı izliyorum. ‘Neden bizim evladımızın faili yakalanmadı?' diyerek çoktan beri bekliyordum. Mutlaka yakalanacağını biliyordum. Geç da olsa Allah razı olsun yakalayan kolluk kuvvetlerimizden, hepsinin alnından öpüyorum. Yakalandıklarını duyduğumda hüzünlendim, sevindim. Yüreğimize bir nebze de su serpildi. Benim devletim çok güçlüdür. Bu teröristler yedi kat yerdin dibine girse yakalanacağından emindim ben. Geç oldu, ancak umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Hepsinin alnından teker teker öpüyorum. Bize bu mübarek günde hiç değilse bir nebze su serpti yüreğimize. Allah razı olsun, vatan sağ olsun” dedi.

“10 senedir her gün aklımızda”

Şehit annesi Neslihan Demir ise oğlunun şehit olmasının üstünden 10 yıl geçmesine rağmen hiç unutulmadığını kaydederek şunları söyledi:

“Bir yandan sevindik, bir yandan acımız tazelendi üzüldük. Devletimiz sağ olsun. Geç de olsa yakaladılar. İlk haberi aldığımızda başkanım telefon etti, eşim açtı zaten ben de dinledim; sevindim. Ondan sonra üzüldüm ağladım. Yakalandı diyerek sevindim yani. Oğlum tekrar aklıma geldi ve zaten hiç aklımdan çıkmıyor ki. İki gün kaldı yıldönümüne 10 sene oldu şehit olalı. 10 senedir her gün aklımızda, bir dakika, bir saniye aklımızdan çıkmıyor ki.”

“Seneyi devriyesine 2 gün kala devletimizin kahraman güvenlik güçleri ve MİT failleri yakaladı”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise haberi alır almaz çok sevindiklerini ve hemen şehit Demir'in ailesi ile irtibata geçtiklerini dile getirdi. Başkan Kumartaşlı, “25 Eylül 2012'de Tunceli'den, Afyonkarahisarımıza bir üzücü haber düştü. Jandarma Çavuş Ramiz Demir'in şehit olduğu haberi. O dönem bizler annemize, babamıza haberi verdik ve şehidimize olan son görevi yerine getirdik. Seneyi devriyesine 2 gün kala devletimizin kahraman güvenlik güçleri ve MİT ortak operasyonuyla bu olayın failleri, anamızın yüreğini yakan, babamızın canını acıtan bu hainler, yakalandı. Yurt dışından paketlenerek ülkemize getirildi” şeklinde konuştu.

Gökten Ceylan - Hayati Kanat

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Haber Editörü
Haber Editörü
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