Şehit akrabam var mı? Şehit olan akrabalar nasıl öğrenilir? Şehit sorgulama işlemleri







E-DEVLET ŞEHİT SORGULAMA







Zaman ilerledikçe teknoloji ile birlikte işlem yapmakta daha kolay bir hale geldi. İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte kamu işleri de hızlı bir şekilde yürütülmeye başladı. Birçok işlem artık e-devlet sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Yapılan işlemlerden bir tanesi de şehit sorgulama işlemidir. Ailesinde şehit olup olmadığını merak eden birçok kişi e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilmektedir. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…E-devlet sistemi üzerine giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı ya da MSB bölümünden 1853 ile 1928 yılları arasında şehit olmuş akrabalarınız hakkında bilgi bulabilirsiniz. Sistemi kullanarak şehit bilgisi sorgulama işlemlerinizi basit bir şekilde halledebilirsiniz. Yapılan sorgulama sonucunda ise karşınıza “Bu hizmeti kullanarak, MSB Arşiv Müdürlüğü kayıtlarında Osmanlı Türkçesi ile şehit ibaresi yazılı arşiv belgelerinde yer alan 1853-1928 dönemine ait şehit personel verilerini sorgulayabilirsiniz.” yazısı çıkmaktadır.E-devlet sistemine giriş yaparak Şehit sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra isim, doğum yeri, doğum yılı ve harp yılı bilgilerini girerek sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu sayede şehit olan bir yakınınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Kırım Savaşı (1853 – 1856) Osmanlı – Rus Savaşı (1877 – 1878 / 93 Harbi) Osmanlı – Yunan Savaşı (1897) Trablusgarp Savaşı (1911) Balkan Savaşları (1912 – 1913) Birinci Dünya Savaşı (1914 – 1918) Kurtuluş Savaşı (1919 – 1922)