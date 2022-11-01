YAŞAM
01 Kasım 2022 - 09:50

Şehit akrabam var mı? Şehit olan akrabalar nasıl öğrenilir? Şehit sorgulama işlemleri

Geçmişten günümüze kadar pek çok farklı savaş gerçekleşmiştir. Vatan aşkı ile cephede görev alan askerlerimizi birçoğu şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Şehit akrabası olup olmadığını merak eden kişiler ise araştırma yapmaktadır. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 09:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şehit akrabam var mı? Şehit olan akrabalar nasıl öğrenilir? Şehit sorgulama işlemleri


Zaman ilerledikçe teknoloji ile birlikte işlem yapmakta daha kolay bir hale geldi. İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte kamu işleri de hızlı bir şekilde yürütülmeye başladı. Birçok işlem artık e-devlet sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Yapılan işlemlerden bir tanesi de şehit sorgulama işlemidir. Ailesinde şehit olup olmadığını merak eden birçok kişi e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilmektedir. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

E-DEVLET ŞEHİT SORGULAMA

E-devlet sistemi üzerine giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı ya da MSB bölümünden 1853 ile 1928 yılları arasında şehit olmuş akrabalarınız hakkında bilgi bulabilirsiniz. Sistemi kullanarak şehit bilgisi sorgulama işlemlerinizi basit bir şekilde halledebilirsiniz. Yapılan sorgulama sonucunda ise karşınıza “Bu hizmeti kullanarak, MSB Arşiv Müdürlüğü kayıtlarında Osmanlı Türkçesi ile şehit ibaresi yazılı arşiv belgelerinde yer alan 1853-1928 dönemine ait şehit personel verilerini sorgulayabilirsiniz.” yazısı çıkmaktadır.



şehit sotgulama

E-devlet sistemine giriş yaparak Şehit sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra isim, doğum yeri, doğum yılı ve harp yılı bilgilerini girerek sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu sayede şehit olan bir yakınınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Kırım Savaşı (1853 – 1856)

Osmanlı – Rus Savaşı (1877 – 1878 / 93 Harbi)

Osmanlı – Yunan Savaşı (1897)

Trablusgarp Savaşı (1911)

Balkan Savaşları (1912 – 1913)

Birinci Dünya Savaşı (1914 – 1918)

Kurtuluş Savaşı (1919 – 1922)

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma şartları neledir? Doğum borçlanma evrakları ve süresi
Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma şartları neledir? Doğum borçlanma evrakları ve süresi
Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler
Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler
Askeri birlik nedir, ne demektir? Askerli birliğe ne zaman teslim olunmalı? Askeri birliğe katılma ve teslim olma saatleri
Askeri birlik nedir, ne demektir? Askerli birliğe ne zaman teslim olunmalı? Askeri birliğe katılma ve teslim olma saatleri
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor
Telefonunun saatine bakanlar şok yaşadı! Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı? 2022 kış saati
Telefonunun saatine bakanlar şok yaşadı! Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı? 2022 kış saati
Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alabilir? Yeni öğretmen göreve başladıktan kaç yıl sonra yeşil pasaport alabilir?
Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alabilir? Yeni öğretmen göreve başladıktan kaç yıl sonra yeşil pasaport alabilir?
Son Haberler
TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görev ve yetkileri nelerdir? TMSF dışında kalan mevduatlar
TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görev ve yetkileri nelerdir? TMSF dışında...
Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma şartları neledir? Doğum borçlanma evrakları ve süresi
Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma...
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği...
Görev yeri belgesi nedir, nasıl alınır? Görev yeri belgesi sorgulama ekranı
Görev yeri belgesi nedir, nasıl alınır? Görev yeri belgesi sorgulama...
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi...
Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler
Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için...
Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık izinden düşülür mü? Çalışanlar için evlilik izni alma şartları
Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık...
Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları nelerdir? Taşımalı eğitim yönetmeliği ve tüzüğü
Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları...
İmar affı nedir, ne zaman çıkar? İmar affı başvurusu için gerekli bilgiler
İmar affı nedir, ne zaman çıkar? İmar affı başvurusu için gerekli...
İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl alınır, karlı bir yatırım mıdır? İcradan ev alma şartları
İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl...
Öğretmenlik için sağlık raporu gerekiyor mu? Öğretmenlik sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu alınabilecek yerler
Öğretmenlik için sağlık raporu gerekiyor mu? Öğretmenlik sağlık...
KPSSP93 puan türü nedir, nerelerde kullanılır? KPSSP93 puan türü ile nereler tercih edilir? KPSSP93 puan türü hesaplama formülü
KPSSP93 puan türü nedir, nerelerde kullanılır? KPSSP93 puan türü...
Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı açmak için gidilmesi gereken yerler ve gerekli maliyet
Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı...
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar?...