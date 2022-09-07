GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 11:38

Şehit amcası gözyaşlarını gizleyerek bölücü terör örgütüne unutulmayacak mesajı verdi!

2016 yılında şehit düşen Afyonkahisarlı Uzman Çavuş Hasan Basri Tek'in amcası, yeğeninin hatıralarını yaşatmak evinde ayırdığı odanın kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Yeğeninin eşyalarını, kitaplarını odada muhafaza altında tutan Gani Tek, bölücü terör örgütüne yıllarca unutulmayacak mesajı ise gözyaşlarını saklayarak, "Nice Hasan Basri Tek'ler yetiştiriyoruz" sözleriyle verdi.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 11:38
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Şehit amcası gözyaşlarını gizleyerek bölücü terör örgütüne unutulmayacak mesajı verdi!


Mayıs 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde bölücü teröristlerin tuzaklı bombalı saldırısı sonrası Uzman Çavuş Hasan Basri Tek şehit düştü. Şehidin amcası Gani Tek ise büyük bir vefa örneği gösterdi. Tek, yeğeni için önce oturdukları apartmanın ismini ‘Şehit Hasan Basri Tek' olarak değiştirdi, ardından oturduğu evinin bir odasını yeğeni için yeniden düzenledi. Yeğeninin hayattayken kullandığı sivil kıyafetler ile askeri kıyafetleri başta olmak suretiyle kitapları, saati ve eşyalarını bu oda da toplayan Tek, evinin içinde en güzide yer olarak gördüğü odaya ise gözü gibi bakıyor.



"Bizim için çok acı bir kayıp ancak vatanımız için feda olsun"

İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine yeğeni için kurduğu odayla ilgili açıklamalarda bulunan Tek, odanın kapılarını kendi aile üyeleri haricinde ilk kez İHA ekibine açtığını kaydetti. Tek, “Odadaki bütün eşyalar şehit olmadan önce yeğenim kullandığı eşyaları. 2016 yılında şehit olduktan sonra bu odayı oluşturduk ve eşyaları koyduk bu odayı fazla açmayız sadece havalandırma amaçlı açarız. Bütün eşyalarını bunun gibi muhafaza ediyoruz. Şehidimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Bizim için çok acı bir kayıp ancak vatanımız için feda olsun. Daha nice şehit Hasan Basri Tek'ler yetiştiriyoruz” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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