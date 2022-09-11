Şehit ateşi Mersin'e düştü













Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi. Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.Yıldırım'ın Mersin'de askerden önce lisanslı futbolcu olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.