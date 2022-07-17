Şehmus Ele'ye ne oldu? 20 yaşındaki Şehmus Ele kaybında 5. gün geride kaldı

Çatalca ve Tekirdağ Saray ilçesinin sınırındaki ormanlık bölgede ailesiyle piknik yapmaya giden 20 yaşındaki Şehmus Ele'den 5 gündür haber
alınamıyor. Polisin geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. Şehmus Ele
kaybı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şehmus Ele kaybı
Kurban Bayramı'nın son günü ailesiyle ormanlık alanda piknik yapmaya giden Şehmus Ele dolaşmak için ailesinin yanından ayrıldı. Bu ayrılışın sonrasında ailesi bir daha Şehmus'tan haber alamadı. Ailesi durumu polis ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.
Geniş çaplı arama çalışması başlatıldı
Şehmus Ele'yi bulmak için 400 kişilik bir ekip oluşturularak geniş çaplı arama çalışması başladı. Arama ekiplerinin içinde AFAD, AKUT, sahil güvenlik ekipleri, PAK, JAK ve gönüllü insanlar bulunhuyor. Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.
Şehmus'un cep telefonu inceleniyor
Yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda Şehmus'un kaybolduğu bölgenin bir kilometre kadar yakınlarında cep telefonu ve bıçağı bulundu. Cep telefonu ve bıçak inceleniyor. Aramalar ise İstanbul bölgesine yoğunlaştı. Ormana girdiği tespit edilen Şehmus'un Çilingoz, Malatra ve Korsan koylarında olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Ormanlık bölgede sık ağaçlar olması sebebiyle arama kurtarma ekipleri zorlukla çalışmalarına devam ediyor.
Bir görgü tanığı çıktı
Haberler duyulmaya başladıktan sonra bir görgü tanığı polisi arayarak ifade vermek istediğini söyledi. Ormanlık bölgedeki koya gideceklerini, kısa bir mola verdiklerini ve ormanda ses duyduklarını söyledi. Duydukları sese gittikten sonra Şehmus'u gördüklerini ve kendilerinden su istediğini ancak yanlarında su bulunmadığı için veremediklerini, eğer kaybolduysa onu götürebileceklerini söylediklerini, Şehmus'un ise kaybolmadığını bu bölgeyi bildiğini söyledikten sonra oradan ayrıldıklarını belirtti.