GÜNDEM
17 Temmuz 2022 - 15:30

Şehmus Ele'ye ne oldu? 20 yaşındaki Şehmus Ele kaybında 5. gün geride kaldı

Ailesiyle piknik yapmaya giden 20 yaşındaki Şehmus Ele'den 12 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyor. Geniş çaplı arama çalışmaları sürerken ailenin endişesi günden güne artıyor. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
17 Temmuz 2022 - 15:30
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Şehmus Ele'ye ne oldu? 20 yaşındaki Şehmus Ele kaybında 5. gün geride kaldı


Çatalca ve Tekirdağ Saray ilçesinin sınırındaki ormanlık bölgede ailesiyle piknik yapmaya giden 20 yaşındaki Şehmus Ele'den 5 gündür haber alınamıyor. Polisin geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. Şehmus Ele kaybı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şehmus Ele kaybı

Kurban Bayramı'nın son günü ailesiyle ormanlık alanda piknik yapmaya giden Şehmus Ele dolaşmak için ailesinin yanından ayrıldı. Bu ayrılışın sonrasında ailesi bir daha Şehmus'tan haber alamadı. Ailesi durumu polis ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Geniş çaplı arama çalışması başlatıldı



Şehmus Ele'yi bulmak için 400 kişilik bir ekip oluşturularak geniş çaplı arama çalışması başladı. Arama ekiplerinin içinde AFAD, AKUT, sahil güvenlik ekipleri, PAK, JAK ve gönüllü insanlar bulunhuyor. Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Şehmus Ele Arama Çalışmaları

Şehmus'un cep telefonu inceleniyor

Yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda Şehmus'un kaybolduğu bölgenin bir kilometre kadar yakınlarında cep telefonu ve bıçağı bulundu. Cep telefonu ve bıçak inceleniyor. Aramalar ise İstanbul bölgesine yoğunlaştı. Ormana girdiği tespit edilen Şehmus'un Çilingoz, Malatra ve Korsan koylarında olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Ormanlık bölgede sık ağaçlar olması sebebiyle arama kurtarma ekipleri zorlukla çalışmalarına devam ediyor.

Bir görgü tanığı çıktı

Haberler duyulmaya başladıktan sonra bir görgü tanığı polisi arayarak ifade vermek istediğini söyledi. Ormanlık bölgedeki koya gideceklerini, kısa bir mola verdiklerini ve ormanda ses duyduklarını söyledi. Duydukları sese gittikten sonra Şehmus'u gördüklerini ve kendilerinden su istediğini ancak yanlarında su bulunmadığı için veremediklerini, eğer kaybolduysa onu götürebileceklerini söylediklerini, Şehmus'un ise kaybolmadığını bu bölgeyi bildiğini söyledikten sonra oradan ayrıldıklarını belirtti. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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