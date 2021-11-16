EKONOMİ
16 Kasım 2021 - 10:29
Güncelleme: 16 Kasım 2021 - 10:33

Şeker fiyatı yüzde 25 zamlandı!

Türkşeker’in resmi internet sitesinde yayınlanan bir haberde şeker fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığı bildirildi. Yeni zamla birlikte fabrika çıkışı 3.93 lira olan şeker fiyatı 4.91 liraya yükseltildi

EKONOMİ
16 Kasım 2021 - 10:29
Güncelleme: 16 Kasım 2021 - 10:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şeker fiyatı yüzde 25 zamlandı!
Girdi maliyetlerinde yaşanan artışlarla birlikte üretimin durma noktasına geldiğini dile getiren şeker fabrikaları, şeker fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. 




Türkiye Şeker Fabrikaları'nı  resmi internet sitesinde yeni zamla ilgili bilgilendirme yazısı yayınlanırken, KDV hariç kilogram fiyatı 3,93 liradan satılan kristal şekerin fiyatı 4,91 liraya yükseldiği belirtildi. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,30 olarak belirlendi.



10 ŞEKER FABRİKASI DAHA ÖNCE ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

2018 yılında alınan özelleştirme kararı sonrasında Türkşeker'in bünyesinde faaliyet gösteren 10 şeker fabrikası özelleştirilmişti. Geriye kalan 15 şeker fabrikası ise özelleştirme kapsamından çıkarılmış Varlık Fonuna devredilmişti.

Varlık Fonu'na devri yapılan şeker fabrikalarının hangi bakanlığa bağlanacağı belirlenmediği için Yönetim Kurulu oluşturulamamış ve bu nedenden dolayı da şeker fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmiyordu. Türkşeker'in geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanması ile birlikte şirket Yönetim Kurulu oluşturmuştu. Oluşturulan yönetim kurulu ise gerçekleştirdiği ilk toplantıda şeker fiyatları da yeniden belirledi.
# şeker fiyatları# yüzde 25 zam# şeker
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! Bir çuval şekerin fiyatı uçtu
Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! Bir çuval şekerin fiyatı uçtu
Otogaza bir zam daha geliyor
Otogaza bir zam daha geliyor
Son Haberler
Deniz Akkaya'dan flaş karar! 'Söylemezsem Olmaz' programına veda etti
Deniz Akkaya'dan flaş karar! 'Söylemezsem Olmaz' programına veda etti
Afyonkarahisar’da saman yüklü kamyonet ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Afyonkarahisar’da saman yüklü kamyonet ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Avusturya aşı olmayan kişilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Avusturya aşı olmayan kişilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sercan Yıldırım Nihan Yönel ile nişanlandı
Sercan Yıldırım Nihan Yönel ile nişanlandı
Trabzonspor’da sol beke Uğur Çiftçi geliyor
Trabzonspor’da sol beke Uğur Çiftçi geliyor
Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! Bir çuval şekerin fiyatı uçtu
Cumhurbaşkanı imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1271 kişi atandı!
Cumhurbaşkanı imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1271 kişi...
Şeker fiyatı yüzde 25 zamlandı!
Şeker fiyatı yüzde 25 zamlandı!
İngiltere, ülkedeki terör tehdit seviyesini yükselterek alarm verdi!
İngiltere, ülkedeki terör tehdit seviyesini yükselterek alarm verdi!
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e indi!
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e...