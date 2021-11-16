Şeker fiyatı yüzde 25 zamlandı!

Girdi maliyetlerinde yaşanan artışlarla birlikte üretimin durma noktasına geldiğini dile getiren şeker fabrikaları, şeker fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı.Türkiye Şeker Fabrikaları'nı resmi internet sitesinde yeni zamla ilgili bilgilendirme yazısı yayınlanırken, KDV hariç kilogram fiyatı 3,93 liradan satılan kristal şekerin fiyatı 4,91 liraya yükseldiği belirtildi. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,30 olarak belirlendi.2018 yılında alınan özelleştirme kararı sonrasında Türkşeker'in bünyesinde faaliyet gösteren 10 şeker fabrikası özelleştirilmişti. Geriye kalan 15 şeker fabrikası ise özelleştirme kapsamından çıkarılmış Varlık Fonuna devredilmişti.Varlık Fonu'na devri yapılan şeker fabrikalarının hangi bakanlığa bağlanacağı belirlenmediği için Yönetim Kurulu oluşturulamamış ve bu nedenden dolayı da şeker fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmiyordu. Türkşeker'in geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanması ile birlikte şirket Yönetim Kurulu oluşturmuştu. Oluşturulan yönetim kurulu ise gerçekleştirdiği ilk toplantıda şeker fiyatları da yeniden belirledi.