SAĞLIK
31 Ekim 2022 - 11:08

Şeker hastaları neler yemesi gerekir? Şeker hastalarının beslenme öğünleri ve uzak durması gereken besinler

Dünya geneli olmakla beraber ülkemizde de çok sayıda kişi de şeker hastalığı yer almaktadır. En yaygın hastalık olarak bilinen şeker hastalığında kişilerin uyku düzeninden beslenmesine kadar dikkat etmesi gerekir. Bu durumda şeker hastaları nelere dikkat etmelidir? Şeker hastalarının neler yemesi gerekir? İşte, şeker hastalığına ilişkin detaylar haberimizde

SAĞLIK
31 Ekim 2022 - 11:08
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Şeker hastaları neler yemesi gerekir? Şeker hastalarının beslenme öğünleri ve uzak durması gereken besinler


Çağın hastalığı olarak bilinen şeker hastalığında kişilerin dikkat etmemesi sonucunda ölümcül durumlara kadar ilerleyebilir. Kötü sonuçlar alınmaması adına şeker hastalarının dikkat etmesi gereken durumlar ve besinler vardır. İşte şeker hastalarının beslenme şekli hakkında detaylar haberimizde yer almaktadır

ŞEKER HASTALARI GÜNDE KAÇ ÖĞÜN YEMEK YEMELİDİR?

Kan şeker güvenli aralıkta olması gerekir. Şeker düşmesi, koma gibi ciddi durumları peşinden getiren şeker hastalığında besin dengesi oldukça önemlidir. Şeker dengesi için doğru besinlerin doğru zamanda tüketilmesi gerekip aynı zamanda doğru miktarda da yenilmelidir. Günde 3-6 öğün arasında planlı olarak sağlıklı yiyecekler tüketilmesinde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir.

ŞEKER HASTALARI NELER YEMELİDİR?



Meyveler, tam tahıllar, kuru baklagiller gibi lif oranı yüksek besinler tercih edilirken aynı zamanda kilo kontrolü yapılmasında da rol oynar. Hafta da en az iki kere omega-3 yönünden zengin olacak tavuk, balık, az yağlı kırmızı et, hindi, az yağlı süt ürünleri, ceviz, badem, fındık, fıstık yenmesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı yağlar kan seviyesini dengelediğinden kalp damar sağlığında da etkisi büyüktü. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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