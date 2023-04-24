Şeker Hastalığını Önleyen Mucizevi Besinler













Kan şekerinin yükselmesinin birkaç sebebi olabilir. Bunlar arasında yetersiz fiziksel aktivite, yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin tüketimi, stres, enfeksiyonlar, bazı ilaçların kullanımı ve bazı sağlık sorunları yer almaktadır. Kan şekerinin yükselmesi diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir bu nedenle kan şekerinin kontrolü oldukça önemlidir.Kan şekerini dengeleyen besinler arasında proteinler, lifli gıdalar, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar yer alır.Örneğin, kahvaltıda yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği, sebzeli omlet gibi lifli ve kompleks karbonhidratlar içeren besinler tüketebilirsiniz. Ayrıca, öğünlerde yanında protein kaynakları (örneğin, tavuk, balık, fasulye, yoğurt) ve sağlıklı yağlar (örneğin, zeytinyağı, avokado) tüketmek de kan şekerini dengeleyebilir. Ancak, kan şekeri kontrolü için en önemi şey, düzenli aralıklarla öğünler tüketmek ve aşırı şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçınmaktır.