SAĞLIK
24 Nisan 2023 - 18:08

Şeker Hastalığını Önleyen Mucizevi Besinler

Kan şekerinin yükselmesi diyabete yol açmaktadır. Bu sağlık sorununu yaşamamak için kan şekeri dengede tutulmalıdır. Kan şekerini dengeleyen besinleri sizler için mercek altına aldık.

SAĞLIK
24 Nisan 2023 - 18:08
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Şeker Hastalığını Önleyen Mucizevi Besinler


Kan şekerinin yükselmesinin birkaç sebebi olabilir. Bunlar arasında yetersiz fiziksel aktivite, yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin tüketimi, stres, enfeksiyonlar, bazı ilaçların kullanımı ve bazı sağlık sorunları yer almaktadır. Kan şekerinin yükselmesi diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir bu nedenle kan şekerinin kontrolü oldukça önemlidir.

Kan Şekerini Dengeleyen Besinler 



Kan şekerini dengeleyen besinler arasında proteinler, lifli gıdalar, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar yer alır. 

diyabet

Örneğin, kahvaltıda yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği, sebzeli omlet gibi lifli ve kompleks karbonhidratlar içeren besinler tüketebilirsiniz. Ayrıca, öğünlerde yanında protein kaynakları (örneğin, tavuk, balık, fasulye, yoğurt) ve sağlıklı yağlar (örneğin, zeytinyağı, avokado) tüketmek de kan şekerini dengeleyebilir. Ancak, kan şekeri kontrolü için en önemi şey, düzenli aralıklarla öğünler tüketmek ve aşırı şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçınmaktır.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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