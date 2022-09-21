Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olan turist kadın Taksim Meydanı'nda gezdiği esnada krize girdi. Bir süre sonra dengesini kaybeden turist yere yığıldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kadının yardımına koştu. Sağlık ekiplerine de haber verildi. Yere yığılan kadın turiste ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Kendinden geçen kadın, olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 11:54
Şeker krizine giren kadın turist Taksim'de yere yığıldı, yardımına polis koştu
Taksim'de şeker krizine giren turist kadın bir anda yere yığıldı. Polis ekiplerinin yardımına koştuğu kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 11:54
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