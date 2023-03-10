Finans
10 Mart 2023 - 11:00

Şekerbank promosyon yarışına katıldı! Emekli maaşını taşıyan emeklilere bakın ne kadar para ödeyecek!

Şekerbank güncel emeklilik promosyon kampanyasını açıkladı. Emeklilere ödenen promosyonların Mart ayında yenilendiği ortaya çıktı. Şekerbank promosyon ödemesi ne kadar? Sorusu ise emekliler tarafından merak edilmeye başlandı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
10 Mart 2023 - 11:00
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Şekerbank promosyon yarışına katıldı! Emekli maaşını taşıyan emeklilere bakın ne kadar para ödeyecek!


Şekerbank bugünlerde bankacılıkta iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle kredi teklifleri ve promosyon ödemeleri için tercih edilmektedir. Emekliler için sunulan avantaj birçok ayrıntıyı içeriyor. Şekerbank emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İste detaylar…

Şekerbank promosyon

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI



Emekli maaşınıza bağlı olarak aşağıdaki promosyonlar hesabınıza yüklenecektir. 3 yıl taahhüt verirseniz kaç TL promosyon alacağınızı buradan görebilirsiniz.

Emekli maaşınız 0-3499 Türk Lirası aralığında ise 3000 Türk Lirası

3500-7499 aralığında ise 3500 Türk Lirası

7500-9999 aralığında ise 4500 Türk Lirası

10000 ve üzeri ise 5000 Türk Lirası emekli promosyonu ödenmektedir.

KAMU BANKALARINDA DA AYNISI ÖDENİYOR!

Şekerbank, kamu bankalarıyla aynı oranda emeklilik katkı payı ödüyor. Bu açıdan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ödediği promosyonlarda bir farkı yok. Bankaya geldiğinizde emeklilere özel kredi seçenekleri de mevcuttur. Bu bankacılık teklifleri gibi resmi web sitelerini ziyaret ederek dijital bankacılığa kaydolabilirsiniz. Mobil uygulamalar üzerinden işlem yapmak ve şubeler aracılığıyla yüz yüze de görüşebilirsiniz.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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