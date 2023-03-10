Şekerbank promosyon yarışına katıldı! Emekli maaşını taşıyan emeklilere bakın ne kadar para ödeyecek!

Şekerbank bugünlerde bankacılıkta iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle kredi teklifleri ve promosyon ödemeleri için tercih edilmektedir. Emekliler için sunulan avantaj birçok ayrıntıyı içeriyor. Şekerbank emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İste detaylar…
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli maaşınıza bağlı olarak aşağıdaki promosyonlar hesabınıza yüklenecektir. 3 yıl taahhüt verirseniz kaç TL promosyon alacağınızı buradan görebilirsiniz. Emekli maaşınız 0-3499 Türk Lirası aralığında ise 3000 Türk Lirası 3500-7499 aralığında ise 3500 Türk Lirası 7500-9999 aralığında ise 4500 Türk Lirası 10000 ve üzeri ise 5000 Türk Lirası emekli promosyonu ödenmektedir.