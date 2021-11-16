Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! Bir çuval şekerin fiyatı uçtu

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ dün akşam yaptığı açıklamada şeker krizi nedeniyle fiyatlara zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada yaşanan krizin fiyatları olumsuz etkilediğine yer verildi.

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada KDV hariç kilogramı 3,93 TL olan kristal şeker fiyatının 4,9125’ye çıktığı KDV dahil edildiğinde ise fiyatın 5,3055 TL olarak belirlendiğine yer verildi.