EKONOMİ
16 Kasım 2021 - 11:14

Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! Bir çuval şekerin fiyatı uçtu

Dün gece şeker fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, şeker fiyatlarına %25’lik zam yaptı. Son zam birlikte 50 kilogramlık şekerin fiyatı 265,28 TL oldu.

EKONOMİ
16 Kasım 2021 - 11:14
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Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! Bir çuval şekerin fiyatı uçtu
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ dün akşam yaptığı açıklamada şeker krizi nedeniyle fiyatlara zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada yaşanan krizin fiyatları olumsuz etkilediğine yer verildi.

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada KDV hariç kilogramı 3,93 TL olan kristal şeker fiyatının 4,9125’ye çıktığı KDV dahil edildiğinde ise fiyatın 5,3055 TL olarak belirlendiğine yer verildi.
Söz konusu açıklamaya göre şekere %25 oranında zam gelmiş oldu. Bu kapsamda 50 kilogramlık bir çuval şekerin fiyatı 212 TL’den 265,28 TL’ye çıkmış oldu.

 
# şeker# zam# şekere zam yapıldı
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