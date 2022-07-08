Dizi
08 Temmuz 2022 - 13:48

Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?

TRT 1 ekranlarında 10 sezondur yayınlanan Seksenler dizisi final bölümüyle izleyicilere veda etti. Peki, Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı? İşte, Seksenler dizinin müdavimlerinin aklındaki soruların yanıtları..

Dizi
08 Temmuz 2022 - 13:48
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Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Birol Güven’in hem yapımcılığını hem de senaristliğini üstlenen Seksenler dizisi, TRT 1 ekranlarında 10 yıllık serüvenini tamamladı. Final bölümüyle ekranlara veda eden dizinin müdavim izleyicileri, Seksenler projesinin sona ermesine epey üzüldü.

İlk olarak 212 yılında ekranlara gelen ve yayınlanır yayınlanmaz geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Seksenler dizisi MinT Motion Pictures imzasıyla ekranlara getiriliyordu. Yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu bve yapımcılık ve senaristlik görevini Birol güven'in yaptığı dizi 10 yıldır izleyicilerine keyifli anlar yaşatıryordu. Peki neden Seksenler dizisi final kararı aldı? İşte, konuyla ilgili detaylar..

Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı

Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı? 

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Seksenler dizisi 10 Haziran Cuma günü yayınlanan 655.bölümüyle izleyicilerine veda etti. 10 sezondur ekranlarda olan dizisinin final kararı izleyici kitlesi tarafından üzüntüyle karşılandı.

Seksenler projesinin reyting sıralamasının düşük seyirlerde ilerlemesi ve senaryonun bitmesi dizide final kararı alınmasına neden olduğu öğrenildi. Seksenler yapımı yayından kaldırılması sonrası dizinin senaristi Birol Güve'in yine TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Mükemmel Eşleşme' isimli yeni bir projenin çalışmalarına başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda, yönetmenliğini Emre Kovuk’un yapacağı Mükemmel Eşleşme isimli projenin çekimlerinin kısa bir süre başlayacağını ve dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekran macerasına atılmaya hazırlandığı söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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