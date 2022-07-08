Birol Güven’in hem yapımcılığını hem de senaristliğini üstlenen Seksenler dizisi, TRT 1 ekranlarında 10 yıllık serüvenini tamamladı. Final bölümüyle ekranlara veda eden dizinin müdavim izleyicileri, Seksenler projesinin sona ermesine epey üzüldü. İlk olarak 212 yılında ekranlara gelen ve yayınlanır yayınlanmaz geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Seksenler dizisi MinT Motion Pictures imzasıyla ekranlara getiriliyordu. Yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu bve yapımcılık ve senaristlik görevini Birol güven'in yaptığı dizi 10 yıldır izleyicilerine keyifli anlar yaşatıryordu. Peki neden Seksenler dizisi final kararı aldı? İşte, konuyla ilgili detaylar..
Dizi
08 Temmuz 2022 - 13:48
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
TRT 1 ekranlarında 10 sezondur yayınlanan Seksenler dizisi final bölümüyle izleyicilere veda etti. Peki, Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı? İşte, Seksenler dizinin müdavimlerinin aklındaki soruların yanıtları..
Dizi
08 Temmuz 2022 - 13:48