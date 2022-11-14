EKONOMİ
14 Kasım 2022 - 20:12

Sektör kaynakları müjdeyi verdi: Motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirim geliyor!

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre 15 Kasım'da geçerli olacak şekilde motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirimin olması bekleniyor.

EKONOMİ
14 Kasım 2022 - 20:12
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Sektör kaynakları müjdeyi verdi: Motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirim geliyor!


Araç sahiplerinin merakla bekledikleri müjdeli haber nihayet geldi. 15 Kasım 2022 Salı gece yarısı motorin grubunun litresinde 1 lira 56 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Akaryakıt sektöründeki kaynaklara göre bu gece dizelde indirim var. Bu geceden itibaren dizelin litre fiyatına 56 kuruş indirim yapılacak. Benzin ve LPG'de bu gece fiyat değişikliği yok.

İNDİRİM SONRASI MOTORİNDE YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indiri



Uygulanan indirim ile İstanbul'da bir litre motorin 24 lira 82 kuruşa düşüyor. Araç depoları Ankara'da 95 kuruştan 24 liradan İzmir'de ise e 24 lira 98 kuruştan dolacak. Bu indirim, benzin ile motorin arasındaki fiyat farkını yaklaşık 1 lira 50 TL'ye indiriyor.

EN SON DEĞİŞİM NE ZAMAN OLDU?

31 Ekim-1 Kasım gecesi benzin fiyatları 71 kuruş arttı. 1 Kasım (Salı) tarihinden itibaren akaryakıt zammı pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak 4 Kasım Cuma gününden itibaren akaryakıt grubunda 1,31 TL, LPG grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı yürürlüğe girdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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