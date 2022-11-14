Sektör kaynakları müjdeyi verdi: Motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirim geliyor!

Araç sahiplerinin merakla bekledikleri müjdeli haber nihayet geldi. 15 Kasım 2022 Salı gece yarısı motorin grubunun litresinde 1 lira 56 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Akaryakıt sektöründeki kaynaklara göre bu gece dizelde indirim var. Bu geceden itibaren dizelin litre fiyatına 56 kuruş indirim yapılacak. Benzin ve LPG'de bu gece fiyat değişikliği yok.
İNDİRİM SONRASI MOTORİNDE YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Uygulanan indirim ile İstanbul'da bir litre motorin 24 lira 82 kuruşa düşüyor. Araç depoları Ankara'da 95 kuruştan 24 liradan İzmir'de ise e 24 lira 98 kuruştan dolacak. Bu indirim, benzin ile motorin arasındaki fiyat farkını yaklaşık 1 lira 50 TL'ye indiriyor.