GÜNDEM
15 Eylül 2022 - 19:19

Sel mağdurlarına su müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın mecliste verdiği önergeyle, Ağustos ayında yaşanan sel felaketlerine bağlı olarak yoğun su sarfiyatı yapan abonelerin 20 metreküpe kadar olan tüketim bedelleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

GÜNDEM
15 Eylül 2022 - 19:19
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Sel mağdurlarına su müjdesi


Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı Başkan Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce toplam 69 önerge arasında yer alan Başkan Alinur Aktaş'ın önergesi oylamaya sunuldu. Verdiği önergeyi okuyan Başkan Aktaş, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan sağanak yağışların Ağustos ayında sel ve taşkınlara yol açtığını, bu sürecin en az hasarla atlatılması için lazım olan her şeyi yaptıklarını hatırlattı. Selden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Yetkili makamlar tarafından tespit edilmiş, Ağustos ayında selden zarar görmüş abonelerimizin yağıştan kaynaklı fazla su tüketimlerini telafi etmek amacıyla standart 20 metreküpe kadar olan su tüketimleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak. Hangi ilçeden olursa olsun başvuracak vatandaşımızla ilgili tespit yapılacak ve 20 metreküpe kadar olan su tüketimleri Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak” ifadelerini kullandı. Başkan Aktaş'ın önergesi, oybirliğiyle kabul edildi.

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