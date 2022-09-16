YAŞAM
16 Eylül 2022 - 12:23

Sel sonrası hasar gören 19 binanın yıkım çalışmaları tamamlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde geçtiğimiz Haziran'da etkili olan sel sonrası hasar gören 16'sı konut olmak suretiyle 19 binanın yıkım çalışmaları tamamlandı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 12:23
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Sel sonrası hasar gören 19 binanın yıkım çalışmaları tamamlandı


Batı Karadeniz Bölgesi'nde Haziran ayında meydana gelen sel afetinden en fazla etkilenen ilçelerden bir tanesi de Karabük'ün Yenice ilçesi olmuştu. İlçeye bağlı Tır Köyü'nde sel afeti sonrası hasar gören evler ve ahırlar için yıkım kararı verilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde başlattıkları çalışmalar çerçevesinde 16'sı konut olmak suretiyle 19 binada yıkım çalışmalarını tamamladı. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içerisinde barındıran ve doğa turizmi ile ön planda olan Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda devam etmekte olan yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.



Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilmiş olan Yenice ormanlarının içindeki son Şeker Kanyonu çalışmaların ardından eski günlerine dönmeyi bekliyor.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinin Yenice ve Eskipazar ilçelerinde hasara neden olduğunu belirterek, “Bilhassa Yenice'deki Tır Köyü'nde etkileyici bir sel felaketine maruz kaldık. Yenice'nin içinden geçen İncedere Çayı'nın etrafındaki konutlarda ve dükkanlarda da hasarlar oluştu” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gelerek incelemeler ve tetkikler yaptıklarını hatırlatan Güneş, “Yenice'de daha sonra karşılaşılacak olan sel afetinde tekrar aynı acıları yaşamamak için köklü tedbirler alındı” ifadelerine yer verdi. Güneş, dere üzerine kurulan ve selde zarar gören binaların yıkımının tamamlandığını söyledi.

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Haber Editörü
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