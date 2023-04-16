Sel ve kuraklığın ardından salgın hastalık tehdidi! Bilim insanlarında iklim değişikliğine ciddi uyarı: Boğaz'daki villalar da yok olacak!

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı İklim Politikası Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğinin etkileri ve Marmara Denizi'ndeki kutup buzullarının erimesi konusunda uyarıda bulundu. Kurnaz, Marmara Denizi'nde yükselen su seviyelerinin, İstanbul Boğazı'na yakın olan birçok yapı ve kıyıya yakın toplu taşıma istasyonları için önümüzdeki yıllarda sorun yaratacağını açıkladı.
GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 15:22
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Boğaziçi Üniversitesi'nde İklim Politikaları Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaptığı bir açıklamasında iklim değişikliğinin ve eriyen buzulların deniz seviyelerini ve ekosistemleri etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi: Marmara Denizi'ndeki su seviyesi en az 50 santimetre yükselme görebiliriz. 2050 yılına kadar Kadıköy metrosu gibi bazı noktalarda Boğaziçi villalarını birkaç kez su basacak."
GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 15:22
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Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Bu kutup erimelerinin doğal sonucu kutupların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi" diyerek "Meşrubat bardağına önce buzu koyup üzerine meşrubatı dökünce artış olmuyor. Buna karşılık önce meşrubatı sonra buzu koyarsanız taşar. Kara kökenli buzullar eridiğinde, Özellikle Antarktika ve Grönland endişe verici bir hızla eriyor ve bu yüzyıl sonuna kadar deniz seviyelerinin en az 1 metre yükselmesine neden olacak. Buna karşılık, Marmara'nın deniz seviyesinin 2050 yılına kadar en az 50 cm yükselmesi gibi makul bir olasılık görmeliyiz. Bu kötümser, ancak çok daha fazla olabilir. Gerçekleşme olasılığı daha düşüktür. Bu durum deniz seviyesinden 50 cm ile 1 metre arasında yaşayanları biraz rahatsız etmelidir, yani burada sadece Boğaziçi konutlarından bahsetmiyoruz. Daha da önemlisi örneğin Kadıköy'e giderken Kadıköy metrosunun sol çıkışında deniz seviyesinden neredeyse iki karış yukarıda, şiddetli bir Güneybatı fırtınasında su gelebilir ve muhtemelen beklemez 2050'ye kadar. Ondan önceki problemler ise 2050'ye kadar İstanbul Boğazı'ndaki villaları defalarca su basacak" dedi.
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