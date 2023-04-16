Sel ve kuraklığın ardındansalgın hastalık tehdidi! Bilim insanlarında iklim değişikliğine ciddi uyarı: Boğaz'daki villalar da yok olacak!







"BOĞAZDAKİ YALILAR YOK OLABİLİR"











"BİTKİLERLE BİRLİKTE HAYVANLAR DA ETKİLENECEK"

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı İklim Politikası Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğinin etkileri ve Marmara Denizi'ndeki kutup buzullarının erimesi konusunda uyarıda bulundu. Kurnaz, Marmara Denizi'nde yükselen su seviyelerinin, İstanbul Boğazı'na yakın olan birçok yapı ve kıyıya yakın toplu taşıma istasyonları için önümüzdeki yıllarda sorun yaratacağını açıkladı.Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Bu kutup erimelerinin doğal sonucu kutupların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi" diyerek "Meşrubat bardağına önce buzu koyup üzerine meşrubatı dökünce artış olmuyor. Buna karşılık önce meşrubatı sonra buzu koyarsanız taşar. Kara kökenli buzullar eridiğinde, Özellikle Antarktika ve Grönland endişe verici bir hızla eriyor ve bu yüzyıl sonuna kadar deniz seviyelerinin en az 1 metre yükselmesine neden olacak. Buna karşılık, Marmara'nın deniz seviyesinin 2050 yılına kadar en az 50 cm yükselmesi gibi makul bir olasılık görmeliyiz. Bu kötümser, ancak çok daha fazla olabilir. Gerçekleşme olasılığı daha düşüktür. Bu durum deniz seviyesinden 50 cm ile 1 metre arasında yaşayanları biraz rahatsız etmelidir, yani burada sadece Boğaziçi konutlarından bahsetmiyoruz. Daha da önemlisi örneğin Kadıköy'e giderken Kadıköy metrosunun sol çıkışında deniz seviyesinden neredeyse iki karış yukarıda, şiddetli bir Güneybatı fırtınasında su gelebilir ve muhtemelen beklemez 2050'ye kadar. Ondan önceki problemler ise 2050'ye kadar İstanbul Boğazı'ndaki villaları defalarca su basacak" dedi.Deniz seviyesinin yükselmesinin sadece Marmara bölgesini etkilemeyeceğini vurgulayan Kurnaz, “Artık İstanbul'u konuştuk. Türkiye'nin uçsuz bucaksız ovalarına gelin, yükselen sulardan dolayı daha ciddi sorunlar yaşanır. Tuzlu suyun etkisiyle çevrede tarım arazilerinin, bitkilerin ve hatta hayvanların hepsi bundan etkilenebilir. diye konuştu. Marmara Denizi'nin ısınan sularına dikkat çeken Kurnaz, konuşmasında “2 yıl önce balgamımız bu yüzden çok kötüydü. İnşallah bu yıl Mayıs ayında böyle kötü bir tecrübe yaşamayız. Çünkü şu an oldukça şiddetli bir yağmurumuz var. Bu Marmara bölgesine mukus kapısını biraz açar. Marmara bölgesinde mukusla karşılaşma olasılığı her zaman vardır. Az ya da çok yağış önemli olduğu için ne kadar çok yağışlar olursa, Marmara bölgesi çevresinde denize o kadar çok gübre taşınacak ve mukus tedarikine neden olacaktır. Tek sebep bu değil ama en önemli sebeplerden biri bu." iafdelerine yer verdi.