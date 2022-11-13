Selahattin Demirtaş cezaevinden çıktı! Diyarbakır'a ziyarete giden Demirtaş'ın apar topar çıkma nedeni belli oldu

Edirne Cezaevi'nde hakkında yürütülen terör davası nedeniyle tutuklu olarak bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş, ile ilgili bir gelişme meydana geldi. Dün gece geç saatlerde cezaevinden tahliye edilen Demirtaş, Diyarbakır'a gittikten sonra yine kontrollü olarak Edirne Cezaevi'ne iade edildi.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN HASTANE ZİYARETİ
" "Müvekkilimiz Selahatin Demirtaş'ın anne ve babası bir dizi ani rahatsızlık nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, babası Tahir Bey ise kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulmaktadır. Müvekkilimiz Demirtaş, yasal izinle 12 Kasım akşamında Edirne Cezaevi'ndeki koğuşundan alınarak Diyarbakır'a nakledilmiştir. Bunu müvekkillerimiz ve aileleri, emeği geçen herkes ve tüm sağlık ekibi ile minnet ve saygıyla paylaşmak istiyoruz."