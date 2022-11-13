GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 11:16

Selahattin Demirtaş cezaevinden çıktı! Diyarbakır'a ziyarete giden Demirtaş'ın apar topar çıkma nedeni belli oldu

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün akşam saatlerinde cezaevindeki koğuşundann alındı ve Diyarbakır'a götürüldü. HDP'den yapılan açıklamada göre, Demirtaş'ın ziyaretinin nedeninin anne ve babasının hastalığı olduğu bildirildi.

GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 11:16
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Selahattin Demirtaş cezaevinden çıktı! Diyarbakır'a ziyarete giden Demirtaş'ın apar topar çıkma nedeni belli oldu


Edirne Cezaevi'nde hakkında yürütülen terör davası nedeniyle tutuklu olarak bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş, ile ilgili bir gelişme meydana geldi. Dün gece geç saatlerde cezaevinden tahliye edilen Demirtaş, Diyarbakır'a gittikten sonra yine kontrollü olarak Edirne Cezaevi'ne iade edildi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN HASTANE ZİYARETİ

Selahattin Demirtaş

Dün gece geç saatlerde Selahatin Demirtaş, anne ve babasının acil olarak hastaneye kaldırılması haberini aldıktan sonra yetkili birimlere yasal izin talebinde bulundu. Demirtaş, ailesinin rahatsızlığından dolayı apar topar Diyarbakır'a götürüldü. Demirtaş'ın anne ve babası Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hastane ziyaretin hemen ardından Edirne Cezaevi'ne iade edilen Demirtaş'ın avukatından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



" "Müvekkilimiz Selahatin Demirtaş'ın anne ve babası bir dizi ani rahatsızlık nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, babası Tahir Bey ise kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulmaktadır.

Müvekkilimiz Demirtaş, yasal izinle 12 Kasım akşamında Edirne Cezaevi'ndeki koğuşundan alınarak Diyarbakır'a nakledilmiştir. Bunu müvekkillerimiz ve aileleri, emeği geçen herkes ve tüm sağlık ekibi ile minnet ve saygıyla paylaşmak istiyoruz."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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