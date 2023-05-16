Selahattin Demirtaş, 'oylar yeniden sayılsın' tartışmasına katıldı: '150 oy çalınsa 3 milyon oy eder!'







"EN ÖNEMLİ KANITINIZ ISLAK İMZALI TUTANAKLAR"







“Dolandırıcılık ihbarları ilk etapta sisteme dahil edilmedi”

"Süleyman Soylu liderliğinde"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yanı sıra Yeşil Sol Parti'si ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) oy sayımında usulsüzlük nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçeleri gönderdi. Edirne cezaevinde tutuklu olara bulunan HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş , oyların tekrar sayılmasına yönelik başlatılan tartışmaya dahil oldu. AKP ve Erdoğan'ın uzun yıllar hile yaparak seçim kazandığını ifade eden Demirtaş, söz konusu operasyonların başında da üleyman Soylu'nun olduğunu iddia ederek, "Pes etmeyin" dedi.Islak imzalı nüfus sayım raporlarının en önemli delili ıslak imza olduğuna işaret eden Demirtaş, "Seçimlerde nasıl hile yaptıklarına ve ülkeyi uzun yıllar nasıl işgal ettiklerine dair tahminlerimi ve alınan önlemleri sizlerle paylaşmak istedim. Oy sayımında ve oyların toplanmasında en önemli delil, oy sayım tutanağının el yazısı ile atılmış imzasıdır. Bu tutanak, sandık başkanı ile birlikte sandık kurulu siyasi parti temsilcileri tarafından imzalanır. Rapora bir itiraz olmazsa, mühürlü poşet hiçbir zaman açılıp tekrar sayım yapılamaz. Peki ya sandık kuruluna üye olarak kayıt yaptıranların hepsi aslında AKP-MHP'li olsa ve kendileri karşı partinin temsilcisi olarak kayıt yaptırsa? Daha sonra sandık başkanı da dahil olmak üzere sandık kurulunun tamamı iktidar yanlılarından oluşacak." diye konuştu.Selahattin Demirtaş, açıklamasına şöyle devam etti:"Oy sayımında gözlemci yoksa oy sayım tutanakları istenilliği şekilde düzenlenir, Yeşil Sol Parti, CHP ve İYİ Parti adına imzalayabilirler. İtiraz etmeyerek bir örneğini de partilere verilir. Muhalefet partileri bu rapora güvendikleri için itiraz etmiyorlar, sistemlerinde saklarlar. Sonuç olarak YSK verileriyle ıslak imzalı tutanakların uyumlu görünmektedir ve dolandırıcılık sitesi bulunamamaktadır. Anadolu Ajansı hızla açılıyor ve Erdoğan kazandı izlenimi veriyordu. İlk etapta dolandırıcılık kayıtları sisteme girilmez, veri akışı birkaç saat yavaşlatılır. kKrşı tarafın elinde kurcalama delili olup olmadığı ve buna itiraz edip etmediği gözlemlenir. Muhalefet tarafının hileyi yakalayamadığı, itirazını sunmadığı netleştiğinde ise hileli tutanaklar sisteme girilir ve YSK'nın veri akışı yeniden başlatılır. Yani her şey yasal ve doğru görünüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oy sayımında hile yapanların başında geldiğini öne süren Demirtaş, “Artık hileciyi yakalamak mümkün değil. Bu operasyonun merkezi dijital tesisine Süleyman Soylu başkanlık ediyor. Özellikle Karadeniz de ve aynı zamanda İç Anadolu keşiflerinde bu faaliyet uzun yıllardır sürdürülmektedir. 20.000 sandıktan 150'şer oy çalınsa, bu 3 milyon oy olur ve bu da seçimdeki sonucu değiştirmeye yeterlidir." dedi. Demirtaş, konuşmasında ayrıca "Uzun yıllar Erdoğan bu şekilde seçildi, MHP yüzde 10'da tutuldu" dedi. Başka numaralar da olmalı ama ne yazık ki onlardan haberimiz olmayacak. Yani sadece sandıkları kazansanız da seçim kesin olarak kazanılacaktır. Pişmanlık yok" ifadelerini kullandı.