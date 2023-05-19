Selahattin Demirtaş'tan eleştirilere sert çıkış: 'Kimse siyasi şantaj yapmasın!







"KİMSE BENİM ÜZERİMDEN SİYASİ ŞANTAJ YAPMASIN"











Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Selahattin Demirtaş, "Ben masum bir suçtan tutukluyum diye kimse siyasi şantaj veya kirli hesaplara girişmesin" dedi.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu ile ilgili halka çağrıda bulunan Demirtaş, paylaşımında "Halk özgür değil ise benim dışarıda olmamın önemi yok. Bin canım olsa onlar için yaparım" diyerek her şeyimi feda edeceğini söyledi. Demirtaş, mesajının devamında "Moralli olun, dik durun ve direnin” ifadelerini kullandı.