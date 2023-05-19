SİYASET
19 Mayıs 2023 - 21:10

Selahattin Demirtaş'tan eleştirilere sert çıkış: 'Kimse siyasi şantaj yapmasın!

HDP'nin ski Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kimse benim masum tutukluluğum üzerinden siyasi sindirme ve taban hesaplarına girişmesin" şeklinde ifadeler kullandı.

SİYASET
19 Mayıs 2023 - 21:10
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Selahattin Demirtaş'tan eleştirilere sert çıkış: 'Kimse siyasi şantaj yapmasın!


Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"KİMSE BENİM ÜZERİMDEN SİYASİ ŞANTAJ YAPMASIN"

Demirtaş'tan sert çıkış 'Kimse siyasi şantaj yapmasın!

Selahattin Demirtaş, "Ben masum bir suçtan tutukluyum diye kimse siyasi şantaj veya kirli hesaplara girişmesin" dedi.



Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu ile ilgili halka çağrıda bulunan Demirtaş, paylaşımında "Halk özgür değil ise benim dışarıda olmamın önemi yok. Bin canım olsa onlar için yaparım" diyerek her şeyimi feda edeceğini söyledi. Demirtaş, mesajının devamında "Moralli olun, dik durun ve direnin” ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan sert çıkış 'Kimse siyasi şantaj yapmasın!

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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