Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin devamında arama kurtarma ekipleri kesintisiz olarak çalışmalara devam ederken yaraların sarılması için harekete geçildi. Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı, Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, depremin ardından bölgeye giderek depremzedelerin ihtiyacına katkı sunulduğu bilgisi verildi. Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar ise haberimizde.
GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 14:00
Selçuk Bayraktar canlı yayında duyurdu! Depremzedelere büyük desteği açıkladı: Hem nakit hem ev!
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken milyonlarca kişinin meraklarını giderdi. Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında büyük desteği açıkladı. İşte nakit ve konut yardımına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 14:00