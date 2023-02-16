GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 14:00

Selçuk Bayraktar canlı yayında duyurdu! Depremzedelere büyük desteği açıkladı: Hem nakit hem ev!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken milyonlarca kişinin meraklarını giderdi. Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında büyük desteği açıkladı. İşte nakit ve konut yardımına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 14:00
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Selçuk Bayraktar canlı yayında duyurdu! Depremzedelere büyük desteği açıkladı: Hem nakit hem ev!


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin devamında arama kurtarma ekipleri kesintisiz olarak çalışmalara devam ederken yaraların sarılması için harekete geçildi. Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı, Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, depremin ardından bölgeye giderek depremzedelerin ihtiyacına katkı sunulduğu bilgisi verildi. Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar ise haberimizde.

"EKİPLERİMİZ BURADA GÖREV ALMAYA BAŞLADI"

AFAD'la kordineli olarak milletimizin gösterdiği seferberliği halinde çalışmaların başladığını duyuran Bayraktar, ekiplerin 48 TIR malzemeyi bölgeye gönderildiğini belirtti. AFAD isteğiyle beraber gönderimler yapılırken 400 kadar gönüllü çalışma arkadaşımız sahada olduğunu söyledi. Elbistan'a geçiş yapılırken şu anda Adıyaman çadırkentteyiz bilgisi verirken burada afetzedelerimizde hasbıhal edildiği belirtildi.



Selçuk bayraktar

"AFAD'LA KOORDİNASYON YOLUNA GİTTİK"

Barınmak için geçici şartlar belirlenirken herkes şükrederken bir taraftan zorlukların yaşandığı belirtildi. SİHA'larımız iki depremde, felakette de görev aldı. 30 Bayraktar TB2 ve 9 Akıncı görev almaya devam etti. Acil ihtiyaçları karşılamak için AFAD'la koordinasyon yoluna gittik. Bayraktar, laptop, tabletleri hemen tedarik edeceği belirtildi.

"HERKESİ KONUT SEFERBERLİĞİNE DAVET EDİYORUM"

Milletimizin korunması ve kurumlarımıza medeniyetlerin kadim değerlerden alınırken ilhamla bu konut seferberliğine katılım için davetler verildi. Bize bu travmanın da gösterdiği gibi bize ait olduğunu düşünürken can da, mal da emanet geçici süre için verildiği duyuruldu. Affet için bütün işlerini bırakarak canı pahasına insan kurtaranların devam ettiği bilgisi verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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