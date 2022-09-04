TEKNOLOJİ
04 Eylül 2022 - 19:28

Selçuk Bayraktar'dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'ne tam not

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nü gezen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ederek, her iki merkeze tam not verdi.

TEKNOLOJİ
04 Eylül 2022 - 19:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not

Atakum'da yapımı süren Keşif Kampüsü ve Bilim Samsun binalarını inceleyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den bilgi aldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, protokol üyeleri, Genel Sekreter İlhan Bayram'ın da yer aldığı incelemede Selçuk Bayraktar'a, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü konusu ile ilgili açıklama yapan Başkan Demir, en kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.
Selçuk Bayraktar, matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilimi, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanlarının olacağı bu yerlerde gençlerin ve çocukların bilimle iç içe olacağını kaydederek Başkan Demir'e teşekkür etti ve her iki merkeze de tam not verdi. Başkan Mustafa Demir ise, her iki merkezinde sürdürülebilir olması için gençleri buralara yönlendireceklerini izah etti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
TEKNOFEST KARADENİZ 2022 sona erdi
TEKNOFEST KARADENİZ 2022 sona erdi
Teknofest Karadeniz'e son günde de ilgi yüksek
Teknofest Karadeniz'e son günde de ilgi yüksek
Tasarladıkları elektrikli araç TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Tasarladıkları elektrikli araç TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Facebook’ta en uygun gönderi paylaşma saati? Facebook'ta en ideal paylaşım saati ne? Facebook gönderi paylaşma zamanı
Facebook’ta en uygun gönderi paylaşma saati? Facebook'ta en ideal paylaşım saati ne? Facebook gönderi paylaşma zamanı
Elektrikli araç akü fiyatları ne kadar? Elektrikli araç akü ömrü ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
Elektrikli araç akü fiyatları ne kadar? Elektrikli araç akü ömrü ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!
WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu