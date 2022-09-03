GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 13:49

Selçuk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaretini değerlendirerek, "Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ancak maalesef talihsiz açıklamaları oldu" dedi.

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 13:49
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Selçuk Bayraktar’dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu


Bu yıl 5.'si Samsun merkezli olarak düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 100 binleri ağırlıyor. 31 Ağustos günü Samsun ziyareti sonrası TEKNOFEST alanını gezen Kemal Kılıçdaroğlu, festival ve milli teknoloji hamleleri hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Selçuk Bayraktar, bugün İhlas haber Ajansı'na(İHA) yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin ziyaret sonrasında da talihsiz açıklamalarının olduğunu dile getirdi.

“Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ancak maalesef talihsiz açıklamaları oldu”



Milli teknoloji hamlesini eleştirel açıklarda bulunan Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin açıklamalarını ‘talihsiz' olarak nitelendiren Selçuk Bayraktar, “Bugün TEKNOFEST KARADENİZ'in 5. ve en mutlu günü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birincilere ödüllerini verecek. Festival hızlı şekilde devam etmekte. Solo Türk enfes bir gösteri gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST'in ilk yıllarından itibaren her sene geliyor. Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ancak maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bazı vekillerinin de talihsiz açıklamaları oldu. Biz yine aynı tutku, aynı heyecanı arttırarak devam ediyoruz. Tüm halkımızı milli teknoloji hamlesinin sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ'e bekliyorum” dedi.

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