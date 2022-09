Selçuk Can, bronz madalya kazandı

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gününde grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, bronz madalya maçında Kazak Ibragim Magomadov ile maruz kaldı. Rakibini son puan avantajıyla yenen Can, dünya üçüncüsü oldu. Milli güreşçi böylece Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyasını aldı.Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk Can, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Birçok duacım vardı. Hepsinden Allah razı olsun. Canım ailem onların en büyük duacılarım ve destekçim. Açılışı bronz ile yaptık. Kemer hayali ile geldim. Hedefim altın madalyayı almaktı. Hayalimi bugün burada ulaşamadım. Belki seneye, öbür seneye de ulaşamam ancak Allah'ın izniyle o kemeri bir gün belime takacağım. İnancım bu doğrultuda. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan hocalarıma, arkadaşlarıma, antrenman eşlerime teşekkür ediyorum. 7 kamptır beni hazırlayan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Antrenörlerime ve personellerimize de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.