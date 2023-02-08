Yatırım sektörlerinde çok sayıda fırsat vardır, ancak bunlar aynı zamanda yatırım işlemi başlatılmadan çok dikkat edilerek yapılan bir araştırma gerektirir. Yatırım uzmanı ve finansal piyasaların yakın takipçisi Selçuk Geçer, geçtiğimiz günlerde yatırımcıların dikkat etmeleri gereken bir konuya dikkat çekti ve onları bir sorun karşısında uyardı. Bu konuda yapılan açıklamalar, bazı yatırım araçlarının düşük performans gösterebileceğini ve gelecekte olumsuz sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. Selçuk Geçer bu nedenle yatırımcılara bu tür yatırımlardan kaçınmalarını ve alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyor. Yatırım yapmak isteyip de nereye yatırım yapacağı konusunda endişe duyan birçok insan var Bu konuda ise uzman isimlerden Selçuk Geçer'in sözleri, yatırımcıların karar alırken göz önünde bulundurması gereken unsurlara ışık tutuyor.
Finans
08 Şubat 2023 - 12:15
Selçuk Geçer'den altın değerinde uyarı: Parasını buna yatırmayanlar zarar edecek!
Bu güne kadar yaptığı uyarılarla yatırımcılara yön vermeye çalışan Selçuk Geçer uyarısını tekrarladı ve "buna yatırım yapmayanlar zararlı çıkabilir" ifadeleriyle yatırımcıların dikkatini üzerine çekti.
Finans
08 Şubat 2023 - 12:15