Selçuk Geçer'den, altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama: 'Altında gerçek rekorları daha görmedik'

ABD'nin özel sektördeki istihdamı ile birlikte dış ticaret açığı verileri açıklanırken, xauusd paritesinin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2032 dolara yükseldiği görüldü. Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan ekonomist Selçuk Geçer, altında tanık olunan rallinin büyümeye devam edeceğini söyleyerek altın yatırımcılarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Kilit tarihe odaklanan Geçer, "Bu karardan sonra gerçek bir atılım olacak" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:
"ALTINDA GERÇEK REKORLARI DAHA GÖRMEDİK"
"Bu güne kadar defalarca altından çok bahsettik. O zamanlar altının gramı 1300 lira, sonra 1500 lira olur dedim. Gülüp bizimle dalga geçtiler. Hep öyleler, çünkü dolar 4 lirayken 12 lira olacak dediğimiz zaman da güldüler. Bugün altının gram fiyatının 1300 liraya yaklaştığını gördük. Peki ons fiyatı hakkında ne demiştik? Bu uluslararası pazarla ilgili bir gelişme, Türkiye'deki olaylarla alakası yok. Orada birbiri ardına rekor kıracağını söyledim. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi, ancak henüz gerçek rekorları görmedik. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil, yaşananlara bağlı olarak neler olabileceğini burada paylaşıyoruz.
“FED DURDUĞUNDA ONS SIÇRAMA YAŞAYACAK”
İnsanlara kaçmalarını, altın almalarını falan söylemiyoruz. Fed'in faiz artırımlarının yakın vadede biteceğini biliyoruz. Bundan dolayı altın fiyatları artıyor. Duracağı nokta büyük ihtimalle ABD'de 5-5,25 faiz aralığı olacak. Burada durduğu anda altının yükselişi hızlanacak. Özellikle 2024'ün başları itibariyle tahminler tutarsa ve Fed faiz oranlarını düşürmeye başlarsa, o zaman altın fiyatlarının çok daha yüksek bir rekor seviyeye ulaştığını göreceğiz. Dolar değer kaybederken gramda hızlı bir atak olmayabilir ama ons altın artışı devam edecek. Buradaki anahtar soru şudur: Bu fırsatı yakalayabilir miyiz? Yakalayamaz mıyız? Vatandaş olarak kendimize şu soruyu sormalıyız. Öyleyse, Fed oranları tekrar indirerek piyasaya azla para sağladığında, buna hazır mıyız? Yoksa bu alışılmışın dışında göstergeler gibi gülünç modeller ile birlikte fırsatı kaçıracak mıyız? Bunu kaçırmayacağız!
"TÜRKİYE KRİZDEN KRİZE KOŞMAYA DEVAM EDER"
Halkımıza huzur içinde olsunlar diyelim, göreceksiniz ki bu Mayıs'tan sonra işler değişecek ve bu Mayıs'tan sonra Türkiye ekonomi
gerçeğine dönecek. Evet, kim gelirse gelsin kur dalgalanmaları olacaktır. Ancak alınacak doğru adımlar ve sonrasında alınacak doğru tedbirlerle, hem siyasi hem de ekonomik olarak doğru tedbirlerle, Fed'in politika değişikliği ile birlikte dönem dönem yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelecektir. Burada durup yavaş yavaş geri çekileceğim ve artık belli bir seviyeye yükseleceğim, bu noktada istikrara kavuşacağını ve Türkiye'ye ciddi bir şans vereceğini tahmin ediyorum. Bu gelişmeler halkımızı rahatlatacak ama iktidar ve zihniyet yanlış olmaya devam ederse Türkiye krizden krize koşmaya devam edecektir. Şimdiye kadar yaşadığımızın çok ötesinde bir kur çöküşü görebiliriz. 3 katına mı çıkar, 5 katına mı, 10 katına mı, bilemem ama olursa, insanlar ciddi anlamda yoksullaşacak ve yoksulluk seviyeleri ortalamanın altında kalacak ve gelir dağılımı dağılımı bozulacak. Bu yüzde 14 Mayıs seçimi çok önemlidir, bir beka meselesidir. Halkın beka meselesidir. Ya bu seçimlerden sağ çıkacağız ya da fakirden fakire, dibe doğru koşmaya devam edeceğiz."