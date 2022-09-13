Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih verdi







Gram Altında Yıl Sonunda İşte Tam Da Bu Kadar Olacak

Dolarda Kıyamet Koptu!







Dolar/TL Kuru Fırlıyor

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, doların fiyatıyla ilgili şok edici açıklamalar yaptı. Geçer, yılsonu rakamlarını geçince doların sürekli kötü politikaların bir sonucu olarak görüleceği haberini alınca Geçer ürktü. Selçuk Geçer de altını yeni bir boyuta taşıdı.Ekonomist Selçuk Geçer, gram altının dolar kuruna bağlı olarak hızla artacağını düşünüyor ve yıl sonu tahminini resmi olarak yayınlıyor. Selçuk Geçer, doların değer kazanması beklendiğinde altının gramının 1200 liraya çıkacağını ve yılsonuna kadar 1500 seviyesini test edeceğini söyledi. Selçuk Geçer, kaydetti. Selçuk Geçer," dedi.Türkiye'de enflasyon rakamı üç haneli olma eğilimindeyken USD/TL bazında 19 liraya ulaşıyor. Fed'in faiz kararlarının ardından hızla yükselen dolar yatırımcıları duraklatmaya başladı. Öte yandan piyasa uzmanı Selçuk Geçer, ", "Enflasyonun olduğu ortamlarda önce konut fiyatları yükseliyor gibi olur ama sonra bir tepe taklak oluyor. Dikkatli olmanız gerekiyor" dedi.Tahminleriyle tanınan Selçuk Geçer, kötü politikaların maliyetinin çok büyük olacağını yineledi. Yıl sonunda 30 liraya işaret eden Geçer, "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun. Bu daha iyi günlerimiz" diye uyardı.