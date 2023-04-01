Selçuk Geçer'den dolar borcu olanları üzen haber! Ne 30 ne 40 TL'de kalacak: O tarihi not alın!

Selçuk Geçer, son dönemde yaptığı dolar yorumları ile adı sıkça dillendirilen bir isim haline gelmişti. Şimdi ise milletvekili aday adaylığı ile gündeme gelen Geçer, yine dolar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
DOLAR 40 TL'Yİ AŞACAK
Geçer'in dolar yorumlarının yanı sıra, altın fiyatları ve ABD'deki banka iflasları da konuşulan diğer konular arasındaydı. Seçim öncesi ve sonrası doların nasıl bir seyir izleyeceği yönündeki sorulara cevap veren Geçer, büyük bir fırtınanın kopacağı uyarısında bulundu ve yeni rakamların da söz konusu olabileceğini vurguladı. Selçuk Geçer'in yaptığı dolar yorumları, hem ekonomi dünyasında hem de geniş kitleler tarafından yakından takip ediliyor. Gelecekte doların nasıl bir seyir izleyeceği konusunda endişelenenler için Geçer'in açıklamaları, önemli bir fikir veriyor.
'DOLAR 40 TL SEVİYESİNDE DURMAYACAK'
Selçuk Geçer, milletvekili adaylığı açıklamasının ardından yaptığı yeni dolar yorumlarıyla da gündemde kalmayı başardı. Geçer, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla dolar kuruna ilişkin görüşlerini paylaştı. Videoda, ABD'deki banka iflaslarının ve Türkiye ekonomisindeki kötü yönetiminin etkisiyle doların 40 TL seviyesinde bile durmayacağını iddia eden Geçer, aynı zamanda altına da dikkat çekti. Seçim sonrasında büyük bir fırtınanın kopacağını belirten ünlü ekonomist, bu fırtınanın hem dolar hem de altında büyük sıçramalara neden olabileceğini dile getirdi. Doların 40 TL seviyesinde bile durmayacağını öne süren Geçer, altın için ise 1450 TL seviyelerine işaret etti. Selçuk Geçer'in yaptığı dolar yorumları, ekonomi dünyası ve geniş kitleler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle gelecekte doların nasıl bir seyir izleyeceği konusunda endişe duyanlar için Geçer'in açıklamaları önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor.
SELÇUK GEÇER CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU
Ekonomist Selçuk Geçer'in son zamanlardaki dolar yorumları, dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak şimdi farklı bir konuda gündemde. Geçer, siyaset arenasında boy göstermeye karar vererek milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Aday olduğu parti de Cumhuriyet Halk Partisi olarak açıklandı. Selçuk Geçer'in adaylığıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset için değil, halk için adayım" sözleri dikkat çekti. Geçer, "işçi, çiftçi, emekli, memur için adayım" diyerek her kesimden insanın haklarını savunacağını belirtti. Kadınlar, gençler, çocuklar, öğrenciler ve eşit haklar için de mücadele edeceğini ifade eden Geçer, "halkın partisi" olan CHP'den aday olduğunu açıkladı.