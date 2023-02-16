EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 10:16

Selçuk Geçer'den dolar için korkutan açıklama! Dolar 24 TL olacak diyerek açıkladı! Doları olan mutlu, borcu olan tir tir titriyor! Selçuk Geçer tarih bile verdi...

Dolar üzerinde yaşanan hareketlilik üzerine uzman isimlerden çeşitli açıklamalar gelirken Selçuk Geçer doların 24 TL olacağına karşılık uyarılarda bulundu. Elinde dolar olanları yakından ilgilendiren İşte, doların fırlayacağı duyuruldu. Dolar alacaklar için önemli açıklamalar haberimizde.

EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 10:16
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Selçuk Geçer'den dolar için korkutan açıklama! Dolar 24 TL olacak diyerek açıkladı! Doları olan mutlu, borcu olan tir tir titriyor! Selçuk Geçer tarih bile verdi...


Doların TL kurundaki artışları üzerinden son dakika açıklamaları gelmeye devam ederken milyonlarca yatırımcı tarafından yakından takip edilen kura dair önemli açıklama Selçuk Geçer'den geldi. Dolar 24 TL mi olacak? İşte, Geçer'den dolara karşılık gelen yorumlar haberimizde yer almaktadır.

Selçuk Geçer dolar açıklaması

DOLAR 24 TL OLACAK



Selçuk Geçer, doların Şubat ayı içerisinde 24 TL olacağı söylemesi üzerine yatırımcılar harekete geçti. Geçer, dolarlara sahip çıkın uyarılarında bulunurken doları olanların beklemesi yönünde açıklamalar yapıldı. 12 gün içerisinde doların rekor kıracağı söylenirken depremle beraber fırlayacağı yönünde yorumlar geldi. Depremin 3. gününde kapatılan borsa dün açılırken kurda ise hareketlilik başlarken zirveye geldi.

Dolar endeksi bugün 103,657 seviyesinden yer alıyor. Dolar/TL alış fiyatı 19,048 lira, satış fiyatı 19,101 lira seviyesinde bulunurken bununla beraber aynı dakikalarda euro/TL kuru 20,44 liradan işlem sırasına girdi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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