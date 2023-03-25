Selçuk Geçer'den dolar kuruna ikili çözüm! O tarihe dikkat çekti: Ya fakirlik, ya zenginlik! Doları altını olanlar dikkat!

Silikon Vadisi Bankası ve diğer bankaların başarısızlığından sonra FED'in faiz oranlarını 50 baz puan yerine 25 baz puan artırması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ay taban oranını %8,5'te tutması gibi eylemler. Dolar endeksi ve altın fiyatındaki değişimler gözleme yol açtı. 19 TL seviyesini aşan dolar kuru ve 1210 TL seviyesini aşan gram altın vatandaşları ülke ekonomisi için tedirgin etmeye devam ederken, ülkemizde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ekonomik etkileri ön plana çıkmaya başladı. Seçimin piyasada boğucu rol oynadığını öne süren analistler tahminleriyle ortalığı karıştırırken, son açıklama ünlü iktisatçı Selçuk Geçer'den geldi.
Sözcü TV’de programa konuk olan ve seçimlerin finans
piyasalarını nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, bu seçimlerin ekonomi
için de bir seçim anlamına geldiğini belirtti. Geçer'in açıklamaları gündeme damgasını vurdu.
"SEÇİMLERİN İKİ SONUCU VAR!"
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ekonomi piyasasını nasıl etkileyeceğini değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, bu seçimlerin ekonomi için de seçim anlamına geldiğini belirtti. Cumhur İttifakının mi yoksa Millet İttifakının mi kazanacağını, Millet İttifakının kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyen Geçer, "Bu seçimde ekonomik açıdan da iki sonuç var." İfadelerini kullandı.
“YA FAKİRLEŞECEĞİZ YA DA GELİR DAĞILIMI TEKRAR YAPILACAK!”
Her iki senaryonun da ekonomiyi doğrudan etkilediğinin farkına varan Ekonomist Geçer, Cumhur İttifakının kazanması halinde yoksulluğun artacağını, Millet İttifakının kazanması durumunda ise gelir dağılımlarının yeniden yapılacağına dikkat çekti.
“SEÇİME KADAR ATAK BEKLEMİYORUM!”
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, artışın seçimden sonra da devam edeceğini belirterek, 14 Mayıs'tan önce dolar kurunda bir atak beklemediğini belirtti. Geçer daha önce seçim sonrası yazın 26 TL fiyatları beklediğini belirtmişti.