Selçuk Geçer'den saç baş yoldurtan dolar tahmini! Dolar borcu olan karalar bağlayacak: Sadece 17 gün sonra dolar bu kadar olacak!







SELÇUK GEÇER ÇARPICI DOLAR TAHMİNLERİ







Yatırım yapmak isteyen insanlar yatırım yapacakları aracı seçmeden önce uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Dolar açıklamalarıyla gündemde olan Selçuk Geçer dolar yükseliş tahminlerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Selçuk Geçer dolar ile ilgili yorumlarını sık sık yatırımcılarla paylaşıyor. Selçuk Geçer Merkez Bankası tarafından yapılan 50 puanlık faiz indirimi sonrasında dolar piyasasında hareketlilik yaşandığını söyledi. Selçuk Geçer dolar yükselişi ile ilgili tahmini tarihlerini de söyledi.Selçuk Geçer ABD'de yaşanan enflasyon sorununun yaşanacak sorunların asıl temeli olacağını ve doların yükselmeye devam edeceğini belirtti. Para Piyasaları Uzmanı Selçuk Geçer dolar yükselişinin devam edeceğini ve 9 gün içinde 3 ya da 5 TL artış beklediğini söyledi. Selçuk Geçer aynı zamanda ABD enflasyon kötüleşmesi devam ederse ve bir dur denmezse doların 35 TL'ye kadar çıkmasını beklediğini de söyledi.