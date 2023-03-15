Finans
15 Mart 2023 - 15:15

Selçuk Geçer'den saç baş yoldurtan dolar tahmini! Dolar borcu olan karalar bağlayacak: Sadece 17 gün sonra dolar bu kadar olacak!

Uzman isimler yatırımcı vatandaşı uyarmaya devam ediyor. Peki Selçuk Geçer dolar ile ilgili hangi yorumları yaptı? Dolar yükselecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
15 Mart 2023 - 15:15
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Selçuk Geçer'den saç baş yoldurtan dolar tahmini! Dolar borcu olan karalar bağlayacak: Sadece 17 gün sonra dolar bu kadar olacak!


Yatırım yapmak isteyen insanlar yatırım yapacakları aracı seçmeden önce uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Dolar açıklamalarıyla gündemde olan Selçuk Geçer dolar yükseliş tahminlerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELÇUK GEÇER ÇARPICI DOLAR TAHMİNLERİ

Selçuk Geçer dolar ile ilgili yorumlarını sık sık yatırımcılarla paylaşıyor. Selçuk Geçer Merkez Bankası tarafından yapılan 50 puanlık faiz indirimi sonrasında dolar piyasasında hareketlilik yaşandığını söyledi. Selçuk Geçer dolar yükselişi ile ilgili tahmini tarihlerini de söyledi. 



Selçuk Geçer Dolar Açıklamaları

Selçuk Geçer ABD'de yaşanan enflasyon sorununun yaşanacak sorunların asıl temeli olacağını ve doların yükselmeye devam edeceğini belirtti. Para Piyasaları Uzmanı Selçuk Geçer dolar yükselişinin devam edeceğini ve 9 gün içinde 3 ya da 5 TL artış beklediğini söyledi. Selçuk Geçer aynı zamanda ABD enflasyon kötüleşmesi devam ederse ve bir dur denmezse doların 35 TL'ye kadar çıkmasını beklediğini de söyledi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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