Selçuk Geçer'den şok dolar tahmini: Dünyada düşecek, Türkiye'yi vuracak! Aralık ayında o rakam geliyor







Dolar kurunda zirveler yakın







Dünyada düşecek, Türkiye’yi vuracak

Dolar kurunda meydana gelen hareketlilik nedeniyle ekonomistlerden peş peşe yeni açıklamalar geliyor. Dolar kuru Aralık 2021’de 18 liraya kadar yükselmiş ve ardından hükümetin hamlesi ile 11 liraya gerilemişti. Ancak yıl boyunca enflasyon oranındaki yükseliş dolar kurunu en üst seviyeye taşıdı. Dolar güncel olarak 18 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Dolar kuru hakkında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken eleştirilerin odağı olan ekonomist Selçuk Geçer, bir kez daha tahminiyle gündeme geldi. Selçuk Geçer, yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, daha önceki dolar yorumlarında ilk olarak doların 17 liraya kadar yükseleceğini söylemişti. Gerçekleşmesi mümkün görünmeyen bu rakam kısa süre içerisinde gerçekleşti ve hatta bu rakamı da aştı. YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayımladı. Bu videoda dolar kurunun artık daha fazla yükselme imkanının olmadığını öne sürerek, ABD’de enflasyonun gerileme sinyali verdiğini söyledi. Dolar kurunun son günlerde aşağı yönlü hareket ettiğini ve Euro ile sterlin’in güçlendiğinin altını çizerek, ABD’deki enflasyonun frenlendiğini belirtti. İleriki aylarda meydana gelebilecek olağandışı durumları da bir şerh olarak kenarı koyduğunu söyledi.ABD enflasyonunun düşmesiyle birlikte doların değer kaybı yaşayacağına dikkat çeken Geçer, doların dünyada düşeceğini ancak Türkiye’de değer kazanarak 35 liralara kadar yükselebileceğini belirtti. Bu rakamların bu gün, yarın ya da 3 ay sonra gerçekleşebileceğini ancak mutlaka gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi. Ekonomist Selçuk Geçer, ABD’de enflasyonun çok yüksek gelme ihtimali ile dolar endeksinde yukarı yönlü bir tablo görülebileceğini fakat bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi. Geçer, piyasalarda ilerleyen aylarda sert rüzgarlar eseceğini ve Kasım ayının sonu ya da Aralık ayında dolar kurunun 20 TL’nin üzerine çıkabileceğine işaret etti.