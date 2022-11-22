Selçuk Geçer'den şok dolar tahmini: Dünyada düşecek, Türkiye'yi vuracak! Aralık ayında o rakam geliyor

Dolar kurunda meydana gelen hareketlilik nedeniyle ekonomistlerden peş peşe yeni açıklamalar geliyor. Dolar kuru Aralık 2021’de 18 liraya kadar yükselmiş ve ardından hükümetin hamlesi ile 11 liraya gerilemişti. Ancak yıl boyunca enflasyon oranındaki yükseliş dolar kurunu en üst seviyeye taşıdı. Dolar güncel olarak 18 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Dolar kuru hakkında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken eleştirilerin odağı olan ekonomist Selçuk Geçer, bir kez daha tahminiyle gündeme geldi. Selçuk Geçer, yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.
Dolar kurunda zirveler yakın
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, daha önceki dolar yorumlarında ilk olarak doların 17 liraya kadar yükseleceğini söylemişti. Gerçekleşmesi mümkün görünmeyen bu rakam kısa süre içerisinde gerçekleşti ve hatta bu rakamı da aştı. YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayımladı. Bu videoda dolar kurunun artık daha fazla yükselme imkanının olmadığını öne sürerek, ABD’de enflasyonun gerileme sinyali verdiğini söyledi. Dolar kurunun son günlerde aşağı yönlü hareket ettiğini ve Euro ile sterlin’in güçlendiğinin altını çizerek, ABD’deki enflasyonun frenlendiğini belirtti. İleriki aylarda meydana gelebilecek olağandışı durumları da bir şerh olarak kenarı koyduğunu söyledi.