Selçuk Geçer dolar tahmini tir tir titretti! Yatırımcısını bu günler iyi günleriniz diyerek uyardı! Rekorla kasıp kavuracak!







BU RAKAMI GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR!







DOLARIN FIRLAYACAĞI TARİH!

"BUGÜNLER İYİ GÜNLER"

SON DAKİKA DOLAR KURU!

Ekonomist Selçuk Geçer dolar hakkında tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Dolar yorumlarıyla tanınan Selçuk Geçer'den bir şok açıklama daha geldi. Doların yükseleceği tarihi açıklayarak rekor kıran Geçer, yatırımcıları "bunlar güzel günler" konusunda uyardı. Bu rakamı duyanlar şaşıp kalıyor...Selçuk Geçer, doların yükselmeye devam edeceğini ve sonunda rekor kıracağını açıkladı.Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 TL olduğunu ancak hükümetin seçime kadar elindeki araçlarla doları bastırmaya çalıştığını söyledi.Selçuk Geçer, dolarla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 TL'yi görecek." İfadelerine yer verdi.Selçuk Geçer, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda borsanın son haftalardaki istikrarsız performansına dikkat çekti. Geçer, "Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz." dedi.Dolar bugün ne kadar? Sorusu merak konusu oldu. Bugün dolar/TL kuru 18.98 lira; 19.001 liraya satılıyor. Euro-dolar kuru 1.0869 aralığında hareket ediyor. Bu hafta piyasada kritik gelişmeler var. Merkez Bankası faiz kararını 1 Şubat'ta açıklayacak. Bunu Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları izleyecek. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı 2 Şubat'ta açıklanacak.