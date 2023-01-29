Selçuk Geçer'in açıklamaları piyasayı ateşledi! Dolar öyle bir fırlayacak ki: Para cüzdanınızda bu tarihi bekleyin!







SELÇUK GEÇER DOLAR AÇIKLAMALARI







Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar ve altın ile ilgili çarpıcı açıklamalarına devam ediyor. Peki Selçuk Geçer'e göre dolar kaç TL olacak? Dolar yatırımcılarının ne yapması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Selçuk Geçer dolar ile ilgili yine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçer'e göre güncel olarak piyasalara bakıldığı zaman dolar fiyatının 30-35 TL aralığında olduğunu, enflasyon karşılığının 13.20, 13.30 olarak gerçek olmadığını, 2022 senesinde de asıl rakamın 12-13 olmadığını, manipülasyonlarla 18 seviyelerine çıktığını belirtti.Aynı zamanda Selçuk Geçer enflasyon oranlarına bakıldığı zaman şu an Türkiye'de doların piyasa değerinin 21 TL gibi olduğunu, gerçek enflasyon hesaplandığında ise 30 TL seviyelerini çoktan geçtiğini söyledi. Geçer'in tahminlerine göre eğer TÜİK enflasyonu aşağı çeker ve yüzde 30 seviyelerini yakalarsa yüzde 30 doların üzerine eklenecek ve bunun sonucunda dolar 28-29 TL seviyelerini görecek. Eğer gerçek enflasyona göre hesaplanırsa sene sonuna kadar doların 45-50 seviyelerini göreceği tahmin ediliyor. Doların seçime kadar yükselmesi de Selçuk Geçer tarafından beklenmiyor. Eğer bu şekilde gidilirse ve dolar ve borsa üstünde oynamalara devam edilirse vatandaşın Türkiye harika gibi algılamasına sebep olacak.